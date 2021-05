El PSOE pide que se cree un bonotaxi 'social'

La portavoz socialista del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Noelia Jiménez, ha manifestado que «los desplazamientos en nuestra ciudad son complicados para la gran mayoría de los peatones, cuanto más para aquellas personas con movilidad reducida o con una discapacidad que les dificulta el tránsito por las aceras de las calles».

Es por ello que Azucena Jiménez ha pedido estudiar la posibilidad de dar un paso más para avanzar en la movilidad y la accesibilidad, así como en esa quimera de que Ávila sea una ciudad para todos. Y en este sentido, propone «la creación un bonotaxi para las personas con discapacidad y movilidad reducida, cuya finalidad es facilitar el acceso a los taxis adaptados a la vez que la integración y el pleno desarrollo de una vida social autónoma. Se trataría de facilitar, a este colectivo, los desplazamientos de forma habitual a centros laborales, de formación, médicos, de rehabilitación…»

La concejala socialista, en un comunicado de prensa, ha señalado que «al igual que contamos con ayudas a comedor o adquisición de libros de texto, no parece descabellado establecer este bono con una línea económica asociada que permita mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida».

Azucena Jiménez ha declarado que «para los socialistas, las políticas sociales deben ser de verdad y no un promesa sobre el papel que no llega a materializarse» y sostiene que «sólo hace falta voluntad política para poner en marcha esta iniciativa ya que el presupuesto que habría de destinarse no supone, en absoluto, un descalabro para las arcas municipales».