Paso atrás de la Cebrereña en el peor momento

Cebrereña

Garrosa; Garri, Titi, Juanma, Ruba, Pichu (Sugus, min.66); Pérez (Iván, min.56), Grillo, Sebas (Pablo Galán, min.66); Manu (Alex, min.80) y David Terleira.

Santa Marta

Félix; Montes, Yago, Pablo, Miguel; More (Julio, min.90), Barbero, Santos, Martiña; Aarón (Garrido, min.66) y Gonzalo (Mario, min.76).

Árbitro.

Rivera García (Valladolid)

Tarjetas amarillas a David Terleira y Titi

GOLES.

0-1, Minuto 42. Montes, de penalty; 0-2. Minuto 50. Montes.

Nada pudo hacer la Cultural y Deportiva Cebrereña para dar la vuelta a los dos tantos anotados por Montes en una lluviosa tarde en Cebreros en la que los locales sufrieron una derrota que les complica su objetivo de la salvación.

Los hombres de Pepe García, plantados en el campo con un 5-3-2 donde destacó la vuelta a la titularidad de Juanma, apunto estuvieron de ser sorprendidos en el primer minuto cuando Montes ganó la banda y puso un centro a la frontal que More mandó por encima del larguero.

El conjunto salmantino supo hacerse con el control del encuentro manejando muy bien el mediocampo, pero sobre todo realizando una presión alta que incomodo la salida de balón verdiblanca en los primeros compases.

Aún así, las ocasiones más claras cayeron del lado local. Pichu con un disparo potente desde fuera del área hizo que Félix no blocara el balón y dio la oportunidad a David Terleira para cazar el rechace, pero Yago bajo palos evitó el gol.

Aunque igual que evitó el tanto pudo poner en problemas a su equipo ya que en un error en el despeje del central del combinado rojillo, que hoy vestía de azul, Terleira se plantó solo ante Félix, pero mandó el esférico por encima de la portería al intentar realizar una vaselina.

Al final el que perdona la acaba pagando y, en el minuto 40, tras una perdida de Garri en el centro del campo cuando su equipo salía al ataque, Titi derribaba de manera inocente a Aarón dentro del área y, desde los once metros, Montes ponía el 0-1 en el marcador.

A la vuelta de vestuarios la Cebrereña se volvería a encontrar con un nuevo mazazo. Gonzalo ganó la partida a los defensas para plantarse solo ante Garrosa y aunque el meta verdiblanco logró sacar un buen pie abajo para detener el esférico, en el rechace Titi volvería a cometer penalti esta vez sobre Gonzalo.

De nuevo, Montes desde los once metros no falló para dar una ventaja de dos goles a su equipo y hacerse de esa manera con el encuentro ya que, con más de 40 minutos por delante, los hombres de Pepe García no lograron dar con la tecla para poner en apuro al conjunto salmantino que defendió el resultado para aferrarse a la cuarta plaza y poner a la Cebrereña en serios problemas tras las victorias del Peñaranda Bracamonte y Bupolsa.