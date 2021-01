El trabajo frío y callado de los que ‘dan la luz’

Llegas a casa. Es de noche. Abres la puerta y enciendes la luz. Lo haces casi sin pensar. Parece algo natural y sencillo. Casi ni le das importancia. Pero para que ese milagro ocurra hay muchas personas trabajando detrás. También cuando las circunstancias climatológicas son extremas, como las que Filomena nos trajo hace unos días a buena parte de España.

En Ávila esas personas son los miembros de las tres brigadas de i-DE, distribuidora de Iberdrola, encargadas del mantenimiento de las redes eléctricas para garantizar el suministro de energía en cualquier circunstancia.

Y estos días no les ha faltado el trabajo. De hecho, jornadas como las que acabamos de vivir, de intensas nevadas y de temperaturas bajo cero son en las que su actividad se multiplica exponencialmente. Nos lo cuenta Fernando Carrasco, el encargado de mantenimiento de operaciones en la brigada que se encarga de la zona de El Tiemblo.

Así se llama el equipo pero lo cierto es que su trabajo se extiende más allá de esta zona del Valle del Alberche. Hoyos de Pinares, Navalosa, toda la zona del Puerto del Pico, Casavieja... también son otras de las zonas en las que su equipo, formado por él como responsable y seis oficiales más, se mueve.

«Pues en días como los vividos nuestra actividad puede multiplicarse un 200 por ciento», da una idea muy clara de cómo la nieve, el viento y el frío pueden llegar a afectar a las instalaciones necesarias para el suministro energético.

Por aportar otra cifra, Fernando comenta que el pasado fin de semana y en menos de 48 horas tuvieron que activarse en doce ocasiones.

Y en cada una de esas salidas, no sólo sufrieron el intenso frío de esos días, sino que, además afrontaron un elevado riesgo. Su trabajo no es fácil. Pero es de primera necesidad en todos los hogares de la provincia, por eso no dudan en arriesgar sus vidas para restablecer el suministro eléctrico cuando éste se ha perdido por uno u otro motivo.

Árboles caídos sobre las líneas, torres caídas por la fuerza del viento, conductores partidos... son algunos de los problemas que causan el corte del suministro eléctrico y que se multiplican a causa de un temporal como Filomena.

«Tenemos muchísimas dificultades para acceder a los sitios», comenta Carrasco, que habla de pistas forestales cubiertas de nieve hasta más allá de sus rodillas y por las que, en ocasiones, les resulta del todo imposible acceder en vehículo, a pesar de estar bien equipados en este sentido.

andando con los epis. «Hemos llegado a hacer cuatro kilómetros andando en esas condiciones y cargados con nuestros epis», se refiere a los equipos de protección individual más que necesarios para su protección, como los arneses, los cascos y demás material.

En otras ocasiones, se ven obligados a circular por carreteras por las que no ha pasado nadie, cercanas a precipicios y en no muy buen estado. «Llevamos los vehículos dotados de cabestanet y en más de una ocasión nos hemos visto obligados a tirar de alguno con el otro o a usar el arbolado», nos descubre algunas de las dificultades con las que se encuentran en días como estos.

Son valientes. Y están, sin duda, en muy buena forma. Pero también muy preparados para realizar trabajos de riesgo y en altura. «Nosotros nos formamos en este sentido», apunta el responsable de una de las tres brigadas abulense, que habla de cursos de reciclaje en materia de rescate en altura; de formación en altura; y de formación teórica para estar siempre al día de los nuevos procedimientos de actuación en materia energética.

Todo esto les permite hacer frente a complicadas averías que dejarían sin energía a cientos de hogares, algo que a día de hoy nadie se puede permitir.

Averías que, por cierto, si no pueden ser solucionadas en el momento, se solventan con la instalación de grupos energéticos para que el corte en el suministro sea durante el menor tiempo posible.