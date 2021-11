«Pasar a profesionales es un sueño hecho realidad»

El trabajo acaba dando sus frutos y la oportunidad que buscaba le ha llegado por fin a Francisco Javier Agea –22 años– en forma de salto a profesionales la próxima temporada –2022– de la mano de la escuadra portuguesa Radio Popular Paredes Boavista. «Es un sueño hecho realidad» reconoce el ciclista de Navaluenga después de un 2021 en el que sus buenas actuaciones en el campo amateur –especialmente el triunfo logrado en el Trofeo Guerrita de la Copa de España– bajo los colores del Gomur Cantabria Infinita, su equipo los últimos cuatro años, no han pasado desapercibidas para su nuevo equipo, donde compartirá colores con otros españoles como el gallego Guillermo García, ex del Supermercados Froiz, o el extremeño Alberto Gallego.Una escuadra «con muchos años de historia, un buen calendario y una buena infraestructura» señala Agea.Precisamente en el 2022 el Radio Popular Paredes Boavista estará de aniversario al cumplir 40 años de manera ininterrumpida desde que en 1982 viera la luz.

Para Francisco Agea es la llamada que tanto esperaba. «Para el que empieza a pedalear y a competir desde pequeño es un sueño hecho realidad. Para mi es cumplir un sueño, poder comenzar a vivir del ciclismo y una oportunidad para poder seguir creciendo y mejorando como ciclista» explica Agea, estudiante de Dietética y Nutrición a distancia, lo que le permite adaptar sus estudios a los entrenamientos. Un primer paso tras el que seguir trabajando muy duro, tanto o más como lo que ya lleva trabajado. «Si antes había que hacerlo, a partir de ahora mucho más, porque la categoría lo exige, pero confío en poder hacerlo bien y rendir al nivel que el equipo espera de mi» se marca Fran, confiado en sus posibilidades para adaptarse a la nueva categoría. Dará el salto en un ciclismo luso donde ya probaron suerte otros muchos antes que él, como sus 'vecinos' Diego Rubio, ahora en el Burgos BHpero que daba el salto a profesionales en el Efapel Glassdrive, o Nacho Pérez, que curiosamente aterrizó en el W52-Quinta da Lixa tras pasar por el Gomur Cantabria. «Portugal es una escapatoria no sólo para los ciclistas españoles, que no encuentran un equipo en su país. En España hay pocos equipos profesionales.La mayoría tienen equipos amateurs que son filiales y el rango se reduce aún más. Portugal es un buen sitio donde obtener la oportunidad». Una oportunidad que llegó tras una llamada. «Tenían un hueco para mi» comenta. Le tenían 'controlado'. «Excelente rodador, ciclista con gran margen de progresión que está de acuerdo con los parámetros del equipo, que sigue apostando por ciclistas fuertes, atacantes y sobre todo ambiciosos» señalan desde el propio club ante el fichaje del abulense, una de sus últimas incorporaciones.

No ha sido raro que se fijaran en el abulense. «El objetivo era hacer un año en el que ver si podía dar el salto. Traté de empezar lo más fuerte posible y los resultados llegaron» relata el ciclista de Navaluenga en un 2021 en el que conseguía el triunfo en el XXX Trofeo Guerrita – Memorial Juan Romero y Diego Sánchez, prueba de la Copa de España Elite - Sub'23, la segunda etapa de la Volta a Galicia, segundo en la Clásica de Agoncillo en La Rioja o el premio a la combatividad en el LV Gran Premio San José en Astillero.Todo ello salpicado de varios tops 10 y 15. «Estoy contento con el rendimiento de este año.Ha sido un año en el que he estado muy regular». Nada es casualidad. «Es fruto del trabajo, la disciplina y cumplir con el entrenamiento». Se dice fácil pero nada es sencillo. «Últimamente la gente pasa muy joven al campo profesional.Yo he tenido que hacerlo con 22 y no he parado de trabajar hasta que lo he logrado». Ha tocado esperar pero ha llegado.