«Hacemos el mismo esfuerzo pero no recibimos lo mismo»

Es necesario «un antes y un después y parece que hay ganas». La igualdad se ha convertido en una asignatura pendiente en muchos sectores de la sociedad y el deporte nunca ha sido ajeno a ello, a una lucha en la que tiene mucho que decir. La capacidad del deporte en la integración va más allá de las palabras. Sin embargo queda mucho terreno por recorrer. «Las cosas van cambiando, pero queda mucho» tiene claro Marta Muñoz, la única jugadora profesional de golf de Castilla y León y embajadora en Ávila, por segundo año consecutivo, del proyecto ‘Fomento de la Igualdad en los centros educativos de Castilla y León’ de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL), un proyecto que ha resultado ganador de la I edición de los Premios Iberdrola SuperA en la categoría Base por su contribución a la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva, en este caso por la edición de 2019. Un premio y una labor de la que puede sentirse partícipe la deportista abulense, embajadora del mismo los dos últimos años y tomando el relevo a otra gran deportista como la tenista Paula Arias.

«Mi función ha sido contar mi experiencia, cómo he llegado a profesional, mis comienzos y lo que me he encontrado» comenta Marta Muñoz en una experiencia que, con cuatro años ya como profesional, ha podido vivir la desigualdad que existe en el mundo del deporte y en concreto en su disciplina, el golf. «A veces no sé si realmente veo avances o los quiero ver» ironiza la abulense, que reconoce que en estos últimos años lo que ha vivido es un cambio de mentalidad respecto a visión de las jugadoras profesionales en los torneos. «Vamos lento pero va cambiando. Antes nos miraban como esas chicas que iban a jugar. Ahora ya nos ven como profesionales» señala en un deporte en el que ya no es sólo lo económico o la repercusión mediática –«es muy difícil ver un torneo femenino por televisión»– sino las propias facilidades que encuentran en la categoría masculina y no en la femenina. «Estoy jugando un Tour Europeo de Segunda División y muchas veces no tenemos ni un masajista a nuestra disposición. Ellos, hasta un camión para reparar los palos».

Hay mucho por cambiar en el deporte y AFEDECYLse ha propuesto hacerlo desde la base y desde la educación contando con figuras del deporte como Marta Muñoz. Y se reconoce sorprendida por la respuesta de los más jóvenes. «Les interesa mucho el tema. No pensaba que fueran tan conscientes de ello» reconoce la jugadora abulense tras dos años realizando esta labor de embajadora. «Es curioso que son los chicos los que más preguntan sobre el tema. Creo que poco a poco se está avanzando contra la desigualdad. En edades tempranas he podido ver un cambio de mentalidad importante» señala la abulense ante la necesidad del cambio. «Vivimos en una realidad en la que todos trabajamos igual, hacemos el mismo esfuerzo pero no recibimos lo mismo. Creo que eso debe cambiar y poco a poco se va consiguiendo, pero se van a necesitar más años. Lo importante es que los que vienen detrás son más conscientes».

Un proyecto con el que avanzar hacia un «antes y un después. No podemos tener en el deporte las diferencias que nos encontramos. Es muy complicado seguir progresando si siguen existiendo estas diferencias. Hay que cambiar sí o sí y con estas charlas he visto que los que vienen por detrás quieren cambiarlo».

Proyecto ganador. El proyecto de AFEDECYL, realizado en el marco del convenio con la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, se hacía con el premio Iberdrola SuperA al destacar sobre otras 496 candidaturas presentadas inicialmente y de las que un total de seis pasaron a la ‘final’. En su edición de 2020 el mensaje de la igualdad a través del deporte ha alcanzado a más de 3.000 alumnos y alumnas de Castilla y León. Un premio que será un impulso para alcanzar muchos más en próximas ediciones.