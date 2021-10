El gol cotiza caro en el Sancti Spíritu

Colegios Diocesanos.

Darío; Ruba, Oli, Mario Hidalgo (Chris, 90'), Diego Pose (Quique, 77'); Ángel Encinar, Jorge Sánchez (Meneses, 77'), Sergio Alonso (Jorge Rodríguez, 77'), Fer, SergioMayorga (Javivi, 90'), Vicente.

Ribert.

David, Lolo, Dani, Gustavo (Rorro, 82'), Panze (Nono, 62'), Marcial, Mongil (Mochis, 82'), Álvaro M., Murci (Ramajo, 75'), Álvaro J. (Victor Abajo, 62') y Gatu.

Goles.

0-1 (11') Álvaro J. 1-1 (64') Vicente

Árbitro.

Gámez Illera

Mostró cartulinas amarillas al local Ángel Encinar, y a los visitantes Lolo, Dani, Nono y Álvaro M.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 10 de la Tercera RFEF- Grupo VIII disputado en el Sancti Spíritu.

Al Colegios Diocesanos UCAV se le sigue resistiendo la primera victoria en casa. Lo intentó ante el Ribert, que se llevó un punto del Sancti Spíritu y pudo llevarse los tres, pero en el último instante del partido Darío se jugó la mano y algo más cuando se lanzó a los pies de Ramajo, que cabalgó desde el centro del campo en solitario con intención de amargarles a tarde a los colegiales. Sigue sin conseguir el triunfo el equipo de Somoza. Su imagen sigue mejorando, con y sin balón, pero la salsa del gol, y los puntos, están en los goles. Yde eso anda escaso.

Era una tarde para ganar y los colegiales no tardaron en volcarse en campo rival desde el inicio del partido. Apenas habían pasado cinco minutos de partido y Vicente ya les había dejado su tarjeta de visita a Dani y Lolo, que veían como el '9' les ganaría la espalda para disparar cruzado sobre el marco de David, que detuvo sin problemas. Se animaba el Diocesanos, que encontraría la cabeza de Ruba –minuto 8– en un remate de cabeza que no encontró el destino deseado. Se sentía seguro el Diocesanos antes un Ribert demasiado conservador al que el plan trazado le salió como esperaba. Porque sin apenas opositar al gol, lo encontró. La falta de Jorge Sánchez –minuto 11– en la frontal fue el preámbulo. Disparó raso y duro Álvaro J pero el cuero se estrelló en la barrera. A partír de ahí la jugada quedó abierta. No salió el Diocesanos de la espiral ni despejó el balón y desde la misma posición que lanzó la falta volvería a rematar Álvaro. Esta vez el cuero pasó entre la maraña de piernas para colarse pegada al palo pese a la estirada de Darío (0-1), que no llegó.

El tanto no aplacó las ganas ni los ánimos de un Diocesanos que seguía monopolizando la pelota ante un Ribert que, con el marcador a favor, incrementó su apuesta por el juego directo a Murci, un veterano que ya se las sabe todas. Lo intentó Mayorga. que salvó la entrada de Gatu –minuto 20– con una suave picada y sin apenas dejar botar el balón la engatillaba duro para calentar los guantes de David. Tenía el balón el equipo de Somoza, pero le costaba encontrar ese último pase. Ylo tuvo. Con el colegiado mirando el crono Fer tuvo el empate en sus botas. Se incrustó Vicente entre los centrales, la controló de espaldas a la portería y en la frontal le regaló a Fer un caramelo en forma de pase. Se le abrió la oportunidad al '7', que la pegó duro. Buena reacción de David, que la tocaba para enviar a córner. No hubo tiempo a sacarlo. El colegiado les mandó a todos a vestuarios.

A su regreso el Colegios Diocesanos UCAV reafirmó su apuesta. Subió el bloque, empujó Ruba desde el carácter y Encinar empezó a mover a los suyos. Jorge la pegó –minuto 46– con todo el alma pero su disparo con el empeine alejó el cuero de la escuadra. Volvería Mayorga a buscarle las cosquillas a Gatu –minuto 55– para marcharse del lateral y disparar sin apenas ángulo sobre el palo corto para que David despejara con los pies. Empezaba el Diocesanos a encontrar el camino al marco salmantino y encontró su destino en medio de la confusión y el barullo. Y en esas Vicente tiene ya un 'máster'. Sacó el córner Mayorga –minuto 64– al primer palo. Todos metieron el pie, unos para busar el gol, los otros para despejarla, pero 'El tiburón de Las Vacas' fue el más hábil para lograr el empate (1-1). Merecido.

El tanto y los cambios –Nono, Víctor Abajo y Ramajo– derpertaron a un Ribert al que le entraron las prisas. Empujaron a los colegiales hacia su área. Apareció Darío, salvador. Porque en una pérdida –minuto 90– tuvo el Ribert el gol de la victoria. La recuperación de Ramajo en la medular le dejó campo abierto para correr y encarar a Darío, que le aguantó a la perfección para lanzarse en el momento oportuno a los pies del '10'. Se jugó la mano, la muñeca y el penalti, pero cuando se trata de un duelo cara a cara hay pocos como Darío. Y por lo que había en juego, era un duelo a 'muerte'.