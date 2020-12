Los 'podcast' de meditación dominan Spotify en España

Los 'podcast' sobre meditación y psicología han dominado Spotify en España durante este año 2020 y, coincidiendo con el confinamiento por conavirus, tres de los cinco programas más escuchados han sido sobre este tema.

Spotify ha publicado la lista de los podcast más reproducidos por los usuarios de la plataforma de 'streaming' a nivel mundial, liderada por The Joe Rogan Experience, el programa del cómico Joe Rogan, seguido de TED Talks Daily y The Daily.

El cuarto más popular a nivel internacional ha sido The Michelle Obama Podcast, protagonizado por la ex primera dama de Estados Unidos, y en quinta posición, Call Her Daddy.

Entre los usuarios españoles de Spotify, el número uno ha sido Nadie Sabe Nada, el programa de radio presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero, seguido de Entiende tu Mente, el 'podcast' exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar.

En tercer lugar se encuentra Meditada, otro exclusivo de Spotify con ejercicios de meditación y mindfulness; en cuarto, el programa de radio de humor La Vida Moderna; y en quinto lugar, 'Meditaciones para conectar con el guía interno'.

Otros grandes títulos de éxito que Spotify ha estrenado en España en 2020 son XRey, sobre la vida de Juan Carlos I, y AM, que expone la actualidad informativa en resúmenes diarios de 5 minutos para conectar con los jóvenes oyentes.