El apoyo de XAV al techo de gasto allana el camino del PGC

PP y Ciudadanos, los dos socios de gobierno, lograron aprobar el límite de gasto no financiero para 2022, fijado en 11.621,35 millones, con el voto de Por Ávila, cuyo procurador Pedro Pascual advirtió que no suponía un «cheque en blanco» para los próximos presupuestos. El resto de la oposición rechazó el proyecto por considerarlo un «trampantojo», «timorato» y «poco ambicioso».

Este techo de gasto servirá de base para los Presupuestos de la Comunidad, que se presentarán en las próximas semanas, según avanzó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que pidió en el pleno a los grupos políticos un voto a favor de Castilla y León y de los intereses autonómicos.

El consejero recordó que vuelve a ser el más alto de la historia de la Comunidad, al alcanzar 11.621,31 millones, 641 millones más que este año, un 5,84 por ciento más. En él se integran los 11.2238,55 millones de los ingresos no financieros, los 378,34 del déficit y los 4,42 de los ajustes de Contabilidad Nacional.

Carriedo incidió en que estas cifras son totalmente coherentes con el escenario macroeconómico «realista y prudente» para el próximo ejercicio, en el que se superá las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019. «Todavía nos queda un camino por recorrer», dijo puesto que se prevé un crecimiento del 4,9 por ciento y una reducción del desempleo hasta el 12 por ciento.

El titular de Hacienda señaló que el techo de gasto crece por los fondos europeos de nueva generación, la sentencia favorable del IVA de 2017 y el crecimiento de la recaudación. Además, señaló que sería mayor si no existiera un comportamiento «deficiente» del sistema de financiación autonómica, si no se hubiera eliminado el fondo covid extraordinario y si no se aplicara un ajuste del límite de déficit.

Trampantojo

La socialista Rosa Rubio cargó contra el «funambulista» de Fernández Carriedo por lo que hace con las cuentas del techo de gasto, ya que consideró que son un «trampantojo» para dar una información «mínima y opaca». Además, advirtió que es «imposible» que con menor crecimiento se logre mayor reducción del paro.

Además, criticó que el consejero no diferenciara en los ingresos del modelo de financiación entre las entregas a cuenta de los tributos cedidos y los no gestionados por la Comunidad. Además, defendió que se alcanza la mayor cifra serie histórica en las transferencias a las comunidades por el compromiso del Gobierno para garantizar los servicios públicos, según informa Ical.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), consideró el techo de gasto «timorato y del todo insuficiente» para reconstruir la Comunidad y apostilló que llega tarde.