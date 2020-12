La Junta baraja cerrar la hostelería de interior en Palencia

La Junta de Castilla y León baraja el cierre de la hostelería de interior en Palencia capital si continúa la alta incidencia del Covid, que es de 426 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y supera los 200 en una semana. "Si la tendencia sigue creciendo, habrá que adoptar medidas excepcionales, en la línea de lo que marca el nivel de alerta 4", aseguró hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Durante la rueda de prensa para informar sobre la estrategia de vacunación en relación a la COVID-19, Casado reconoció que la situación de Palencia es "preocupante". De ahí que rogara a la población y los hosteleros "extremar" las medidas en sus negocios por que, de lo contrario, será necesario adoptar medidas excepcionales, aunque eludió hablar de un confinamiento perimetral.

La consejera extendió esta preocupación a otras localidades como Aranda de Duero y Miranda de Ebro, ambas en la provincia de Burgos, con una incidencia 292 y 478 casos a 14 días; Ponferrada (León), con 225, y Zamora, con 232 casos. "Son lugares que vigilamos de cerca por si hubiera que aumentar las medidas restrictivas, según la evolución epidemiológica", declaró. Además, reclamó a los ciudadanos de estas localidades "máximo cuidado y prudencia y, si es posible, que ejerzan el confinamiento inteligente. Por el contrario, mostró su satisfacción con el aumento del número de municipios de la Comunidad que no declaran casos o muy pocos positivos.

Reiteró que la Junta de Castilla y León siempre ha adoptado medidas, como las que supusieron la relajación en el sector de la hostelería, en función de los criterios y los indicadores, consensuados en el Estado. En todo caso, aseguró sentirse "cómodas" con las decisiones tomadas hasta ahora, pese a ser consciente que recibirán críticas tanto si son muy estrictos como poco. De ahí que volviera a solicitar una coordinación a nivel nacional en aspectos "tan importantes", en la línea de lo que se plantea ahora a nivel de la Unión Europea con la mutación del virus en el Reino Unido.

"A la luz de los datos, se decidió relajar las medidas en la hostelería. Este es un camino de ida y vuelta, por lo que si vamos descendiendo, progresamos en la bajada de las alertas, pero si aumentamos, volvemos rápidamente a niveles de alerta más altos", señaló. Además, recordó que los cambios no se pueden adoptar muy pronto para evitar lesionar algunos sectores pero tampoco muy tarde para que la situación no de descontrole, ya que el virus se multiplica de forma "extraordinaria", tal y como ha quedado comprobado en las dos primeras olas.

La consejera de Sanidad aseguró, según recogió la Agencia Ical, que la tendencia descendente experimentada en la última semana en la Comunidad continúa pero se ha detectado un "estancamiento", lo que puede suponer un posible cambio de tendencia en los próximos días. Algo que, precisó, se ha producido desde principios del mes de diciembre con una ralentización de la velocidad de descenso. "Da la impresión que llegamos a un valle pero queremos seguir bajando ni volver a subir", añadió.

Casado recordó que durante el fin de semana España ha continuado con la tendencia al alza del número de contagios, ya que el país se encontraba el viernes por la tarde con una incidencia de 214 casos por 100.000 habitantes frente a la tasa de 173,9 en Castilla y León. Por lo tanto, mostró su preocupación por la "clara" tendencia al crecimiento.

"No nos debemos engañar por las tendencias porque, aunque bajen o se estabilicen, seguimos en un punto muy alto y con riesgo de crecer extraordinariamente importante, sobre todo con las noticias de la nueva cepa del COVID en el Reino Unido", significó.

En este sentido, Verónica Casado consideró que Castilla y León no se puede "permitir" más enfermos ni más muertos, con una situación "muy compleja" en las UCI. "No es cuestión de estar los primeros en incidencias acumuladas, como hemos estado en alguna ocasión, o los casi últimos, como ahora. La clave es no tener una tercera ola", sentenció. De ahí que volviera a hacer hincapié en la limitación de la movilidad y la reducción de los contactos interpersonales.