Antonio David Flores rompe su silencio y carga contra todos

Aunque hasta el momento Antonio David Flores había preferido mantenerse en un segundo plano mediático evitando contestar públicamente a Rocío Carrasco tras el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, el exguardia civil ha decidido romper su silencio en una plataforma inesperada.

En esta ocasión el ex marido de Rocío Carrasco ha elegido a los youtubers Javi Oliveira y JuanjoVlog para que fuesen sus entrevistadores en una entrevista de lo más reveladora en la que ha asgurado que le han destrozado la vida. "Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país" ha confesado el colaborador de televisión sin pelos en la lengua.

Dejando claro que todo lo que se ha dicho sobre él es absolutamente falso según su versión, Antonio David insiste: "La gente ha visto una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, acoso mediático, un linchamiento mediático" ha sentenciado indignado por el trato que ha recibido por parte de muchos de los que fueron sus compañeros en televisión. Aunque ahora parecía que las aguas volvían poco a poco a su cauce, Antonio David ha decidido contar cómo ha vivido él todas estas semanas: "Había gente que estaba viendo que detrás de toda esta denuncia pública de violencia de género había un negocio, una venganza personal, una intención de destruir a una familia y a una persona". Con su mujer Olga Moreno a muchos kilómetros de distancia por su participación en Supervivientes, Antonio David confiesa: "He tenido momentos muy malos, muy difíciles y esa gente me ha dado fuerza para seguir luchando, a pesar de no tener ninguna gana, a pesar de encontrarme en un momento complicado".

Por su parte el exguardia civil tiene claro que lo que se ha hecho contra él ha sido una venganza urdida por Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "Tanto Rocío como Fidel tenían denunciados a directores de la Fábrica de la Tele y periodistas y colaboradores, no sé cuántas demandas había puestas, pero había un montonazo. Te das cuenta de que al final, utilizan la justicia como un negocio, porque con esa presión judicial encima, intentando amordazarlos y coartar su libertad de expresión terminan negociando la retirada de esas demandas para con la gente que han vulnerado sus derechos, su honor, intimidad, termines haciendo un negocio millonario y retires esas demandas. Es alucinante". Desilusionado con el medio en el que ha trabajado durante más de 20 años, sentencia: "Yo pensaba que en la televisión era donde estaba la verdad y que hacía que la gente tuviera una opinión sobre una persona u otra, pero me he dado cuenta de que no es verdad, la opinión de la gente, del pueblo, la verdadera, está en la calle, en las redes sociales. La gente tiene la libertad y su derecho a expresarse tal como quiere y todas esas personas no han comprado el producto que han querido vender".

Pese a la denuncia pública de Rocío Carrasco por supuesto maltratador, Antonio David insiste en que él es inocente de todo lo que se le ha acusado públicamente: "La Fábrica de la Tele y Sálvame han convertido esto en una sede judicial, con fiscales y jueces. No puede saltarse uno a la torera, por un negocio por dinero, los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Se han sobrepasado todas las líneas. La gente ha venido a decir: han provocado el efecto contrario. Si han querido imponer una única versión, la gente en su casa ha dicho, esto no es así, y han provocado el efecto contrario. Agradezco la gente que ha dicho apagón a Sálvame y apagón a La Fábrica de la Tele", dijo.

A pesar de la colaboración de su hija Rocío Flores en programas de televisión y la participación de Olga en Honduras, Antonio David insiste: "Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. Jamás. El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género, en culpable, a quién se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de La Fábrica de la Tele a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia, provocar ese odio a una familia, a vivirlo en mis carnes con carteles tirados: Antonio David eres un maltratador, en el ascensor de mi casa".

Cansado de haberse convertido en la cabeza de turco en el tema del maltrato a la mujer, el colaborador de televisión pide respeto para él pero sobre todo para sus hijos que son los que están sufriendo todo esto en primera persona: "Yo tengo familia, una hija de 8 años. Quién repara eso. No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer, jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino, un hijo de puta? ¿Cómo se me puede comparar a mí con Gimeno? Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos. Quién restituye eso, de qué forma".

En cuanto al tema de su despido de Sálvame después de muchos años trabajando con todo el equipo, Antonio David cree que se le ha tratado de una forma muy injusta: "Me enteré cinco minutos antes de todos vosotros del despido. Todos los días me mandan la escaleta, tengo mi billete de AVE de Málaga a Madrid, voy a trabajar, aparece mi representante, me explica esta situación y me dice que hay algún problema, 'no sé si vienes hoy o mañana'. Sigo a la espera y me encuentro que me despiden en televisión y me entero como todos vosotros".