Un título con una historia de oro

Detrás de un título siempre hay mucho más que una simple medalla. Es lo primero que se ve, pero en ocasiones merece la pena mirar más profundo. Porque detrás de un título no sólo está el esfuerzo de la propia competición, que no es poco. Detrás de una medalla está el sacrificio, la constancia, la superación y en ocasiones el propio corazón. Ahí fue donde buscó su fuerza y su motivación Diego Palop (Shotokan Tora). Aquellos mismos sentimientos que por momentos le hicieron pedazos cuando la muerte de su padre o de su amigo Álex Gama le rompían el alma, fueron los que le impulsaron con más fuerza. De la situación más dura, al sentimiento más firme. «Fue un punto de inflexión». El Campeonato de Karate de Málaga se convertía en «un reto personal» al que daba forma después de perseguirlo desde hace cinco años. Miraba a lo más alto cuando derrotaba al andaluz Ismael Pérez. La victoria era para su padre y para su amigo. Dicen que lo que no puede contigo te hace más fuerte. Es fácil decirlo pero complicado hacerlo. Lo hizo Diego Palop.

«En plena cuarentena fallecía mi padre» cuenta el joven karateca –17 años– en un momento muy complicado de su vida. «Fue muy duro. En situaciones así te gusta estar con tu familia y tus amigos, pero al estar en plena pandemia fueron dos meses sin poder dar un abrazo a los que más quieres». No se hundió, todo lo contrario. «A los tres días ya estaba en el garaje de mi casa entrenando con un objetivo más claro que nunca, ser campeón de España. Fue un punto de inflexión, se multiplicaron las ganas por mil. Estaba concentrado y enfocado en un objetivo». Como si un golpe no fuera poco, su amigo y también deportista Álex Gama, el joven jugador de pádel, fallecía tras una larga enfermedad. «Tenía un gran vínculo con él. Fue un plus de motivación.Quería darle la vuelta a la tortilla, currar más que nunca para conseguir mi objetivo».

De la debilidad hizo su fortaleza. «Cada día me levantaba con ese objetivo, con ser campeón de España y dar mi mejor faceta en este campeonato» recuerda sobre los meses previos a la competición.

Sin embargo su trabajo viene de lejos. «No es fruto de un día sino del trabajo de muchos años, de mucho sacrificio y esfuerzo. La clave ha sido la disciplina y la constancia» comenta. Había ganado el bronce en cadete, pero sabe a la perfección que a medida que se sube de categoría «se pone la cosa más difícil». Un título en júnior es otra cosa.

Lo firmó con una eliminatoria perfecta, con 21 puntos a favor y ninguno en contra. «Me encontré muy a gusto. Lo había preparado muy bien. Es verdad que técnica y físicamente había realizado un mejor trabajo que otros años pero lo que hizo posible este oro es que me encontraba en un gran estado mental». Luchaba por algo más que una medalla.

Ahora, ya con el título bajo el brazo, su reto «es el de siempre, el día a día en todos los ámbitos, ser mejor que mi yo de ayer, ir mejorando para que dentro de un año pueda decir cómo he cambiado». Un día a día desde el que «currarme la plaza para intentar poder asistir al Campeonato de Europa. Y está claro que me lo voy a tener que currar porque nadie regala nada en esta vida».

Luis García, Belén Martín, Karen Jiménez, Sara Gutiérrez, Vanessa Pascual... Ahora es el momento de DiegoPalop, un nombre en un largo listado de abulenses que pusieron el nombre de la ciudad en lo más alto gracias a un deporte en el que Diego tuvo la oportunidad de comenzar de la mano de Luis Javier Domínguez Villahoz. «Tuve la suerte de disfrutar mis primeros años con el gran maestro. Fue con quien descubrí la competición y me metió el gusanillo de este deporte». Ahora es Angelines Encinar la que le impulsa. A sus 17 años tiene claro que del kárate no se vive, que es un hobbie y que lo primero deben ser los estudios pero en sus manos ya tiene un Campeonato de España Júnior. Y no es sólo un título. Para él siempre será mucho más.