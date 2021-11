El Ayuntamiento aprueba la hoja de ruta para el agua

El Ayuntamiento de Ávila ya tiene «hoja de ruta para los próximos años» para intentar dar solución al problema del abastecimiento de agua en la ciudad. El Pleno del Consistorio acató este miércoles el informe realizado por la comisión de expertos creada con este propósito que recoge las conclusiones de meses de trabajo y que fue presentado el 14 de noviembre en una sesión abierta a la ciudadanía. La propuesta, que tal y como recordó el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, prioriza actuaciones según un baremo que tuvo en cuenta varios factores, se decanta por empezar a trabajar con el bombeo de Fuentes Claras hacia la ETAP, sustituyendo las bombas antiguas, construyendo una nave de reactivos y mejorando la infraestructura eléctrica; para continuar con la mejora del sistema de control del ciclo integral del agua, con su automatización y la instalación de contadores, y con la mejora de la captación de agua del Valle Amblés. Como medidas de refuerzo, y «si hiciera falta» como precisó ayer el alcalde, aparecen el bombeo desde Las Cogotas (el proyecto planteado por el anterior equipo de gobierno) y estudiar las posibilidades de reutilización de aguas residuales «como hacen otras grandes ciudades».

De esta manera, lo que acordó el Pleno fue «tomar razón del documento y aprobar que sus conclusiones constituyan el marco fundamental de las acciones que se promuevan y ejecuten por el Ayuntamiento o se interesen de otras administraciones e instancias en orden a materializar las iniciativas para afrontar la problemática existente con el agua en la ciudad». Sin embargo, esta propuesta no contó con la unanimidad de todos los grupos políticos. Por Ávila y Cs dieron el esperado apoyo, como miembros del equipo de gobierno, pero tanto PSOE como PP se abstuvieron, los primeros por volver a dejar claro que su apuesta pasa por recuperar el proyecto de abastecimiento desde Las Cogotas, mientras que el PSOE se mostró en desacuerdo con el planteamiento llevado al Pleno por una «cuestión formal». Su portavoz, Yolanda Vázquez, explicó que según el orden del día pensaba que se trataba de tomar en consideración el documento de los expertos sin tener que «encorsetarse» con medidas concretas pero que, una vez en la sesión, «se nos dice 'in voce' que es la hoja de ruta a seguir», lo que a su juicio suponía votar actuaciones y no estaba de acuerdo con ello.

El alcalde tomó la palabra para aclarar que lo que se sometía a votación eran las conclusiones que reflejan las medidas a tomar en un orden de prioridades, aunque «no se está aprobando una obra concreta» porque «hay que buscar financiación y preparar las propuestas que se elevarán cuando llegue el momento». Tras agradecer el «buen trabajo» de los expertos, técnicos municipales pero también «expertos independientes», aseguró que era «el momento de aprobar el documento para poder marcar una hoja de ruta a seguir por parte del Ayuntamiento para garantizar el abastecimiento», lo que a su juicio era «el mejor legado» para las siguientes generaciones.