La FIA no sancionará a Verstappen por su conducción en Brasil

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desestimaron este viernes la apelación presentada por Mercedes sobre la acción del piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sobre Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Brasil, por lo que no hubo sanción para el líder del Mundial.

La escudería alemana había presentado una reclamación el pasado martes al considerar que más imágenes del incidente entre ambos pilotos en Interlagos ofrecían "nuevas evidencias" de una supuesta maniobra ilegal del Red Bull.

Con Verstappen liderando el Gran Premio de Brasil, Hamilton trató de adelantarle en la curva 4 y el neerlandés no llegó a trazarla, lo que provocó que ambos saliesen por el exterior y fuera del asfalto. Finalmente, el siete veces campeón logró pasar y se llevó el triunfo para recortar a 14 puntos las diferencia entre ambos en la clasificación.

Sin embargo, Mercedes, una vez revisadas las imágenes de las cámaras 'on board', creía que se debía considerar una sanción para el líder del campeonato. Los Comisarios de la FIA anunciaron posteriormente que "ahora" veían motivos para "considerar lo sucedido" tras el material utilizado por Mercedes en la reunión mantenida por todas la partes este jueves antes del Gran Premio de Catar, pero finalmente no impusieron ninguna penalización a Verstappen.

"Ya sean consideradas las decisiones de los comisarios correctas o incorrectas, y al igual que con las de los árbitros en el fútbol, no parece deseable poder revisar cualquiera o todas las decisiones discrecionales en carrera hasta dos semanas después de lo sucedido", indicaron los comisarios en un comunicado.

Por ello, recalcaron que "dudan seriamente de que la intención" del Derecho de Revisión al que se acogió Mercedes sea "permitir que los competidores busquen una revisión de tales decisiones discrecionales que no se derivan de una investigación formal por parte de los comisarios y no concluyen en un documento publicado".

Los comisarios se mostraron "de acuerdo" en que las imágenes de la cámara 'on board' eran una evidencia técnicamente nueva y relevante, no lo estuvieron en que fuera "significativa" en este caso, y que creyeron tener "suficiente información" cuando no sancionaron a Verstappen el pasado domingo.