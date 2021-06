Ayuso avisa de que comienza "el fin del sanchismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este viernes de que ahora comienza "el fin del sanchismo" y le ha sugerido al PSOE que "se olvide del cinturón rojo" porque "su discurso de lo social y los pobres ha caído".

Así lo ha expresado Ayuso durante su turno de réplica tras escuchar los discursos de la oposición en el segundo día del Debate de Investidura en la Asamblea de Madrid. "Yo he empezado una nueva Lgeislatura, no he terminado nada. Aquí lo que termina es el fin del sanchismo en España, que después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear. Lo que empieza es una nueva etapa de ilusión en España y de que otra forma de hacer las cosas es posible y que hay luz al final del túnel", ha lanzado.

Para Ayuso, el Gobierno de España "ha destruido RTVE, el prestigio del CIS y han puesto a los altos cargo del PSOE en los más relevantes puestos en administración", pero después de esto, a su juicio, viene el "mantra del socialismo con la igualdad".

"Todos somos iguales, pero ¿igualdad es que te ocupen la casa? Que te vayas unos días y que al volver te hayan ocupado tu vivienda y que luego el ocupa sea el beneficiado. ¿Eso es igualdad? ¿Igualdad es que te regalen el aprobado? Esto es igualdad, socialismo", ha arremetido contra los socialistas.

En esta línea ha criticado que "igualdad, socialismo" signifique para ellos que los que han roto la convivencia en Cataluña, y que tratan a los catalanes de primera y segunda, y que a los que han cometido "esos graves delitos hoy van a irse de patitas a la calle por igualdad, socialismo".

"¿Por qué ya que estamos no imputamos a los Pujol y a todos los cabecillas de los ERE? Igualdad, socialismo", ha ironizado al tiempo que ha criticado que quieran "arruinar a todos los mayores por igual subiéndoles los impuestos".

Cree que en las urnas del 4M los madrileños han castigado las políticas de Pedro Sánchez y le ha acusado de haber perjudicado a Madrid con sus políticas, porque "han insultado una y otra vez a la Comunidad".

"Despídanse del cinturón rojo, se ha acabado lo de los social y los pobres es nuestro. Ese discurso ha caído. No sé si han visto el mapa de la Comunidad en estas elecciones pero los madrileños quiere respeto, libertad y futuro, algo que el PSOE ha abandonado", ha concluido Ayuso.