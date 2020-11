Ocho mejoras en sanidad tras reclamaciones de usuarios

Sanidad acaba de publicar el informe sobre reclamaciones presentadas por los usuarios sanitarios, donde se indica que en el caso de Ávila fueron 1.005 las protestas que se llevaron al papel durante el pasado año. De ellas derivaron ocho acciones de mejora puestas en marcha en el sistema sanitario.

Esas más de 1.000 reclamaciones presentadas suponen una fuerte subida respecto a lo que había sucedido un año antes, cuando fueron 768. Es decir, hay un 30,9 por ciento más.

A pesar de que es uno de los aumentos más importantes en toda la región, lo cierto es que Ávila sigue siendo una de las áreas de salud donde menos reclamaciones se presentan, aunque también hay que tener en cuanta las diferencias en cuanto a la población que se atiende.

Si se hace esa relación con la población se ve que en Ávila se presentaron el pasado año 67,4 reclamaciones por cada 10.000 usuarios, una cifra muy por debajo del dato a nivel regional, que supera las 119. Son precisamente Soria y Ávila las que menos reclamaciones presentaron en función a la población atendida.

Aunque no se especifica de forma provincial, en toda la región durante el pasado año los motivos generales de reclamación más frecuentes se refieren a las listas de espera y demoras en la asistencia (49,4%), a motivos asistenciales (25,6%), a la organización y funcionamiento de los centros (15,1%), y al trato recibido (5,1%), tal y como ocurría en años anteriores. Con menor frecuencia se presentaron reclamaciones relacionadas con las condiciones de hostelería y confortabilidad de los centros sanitarios, la documentación clínica, la información o de contenido económico.

mejoras. Atendiendo a las reclamaciones y sugerencias presentadas por los usuarios en 2019, se han puesto en marcha en toda la región 53 actuaciones para mejorar la atención sanitaria y el funcionamiento de los centros sanitarios. En el área de Burgos es donde se han llevado a cabo más actuaciones de mejora (15), así como Ávila y El Bierzo con 8 y 7 actuaciones respectivamente.

Entre las acciones en Ávila, respecto a lista de espera y consultas, se llevó a cabo una mejora en el servicio de Cardiología (no se especifica en qué consistió).

En cuanto a falta de personal, en Ávila se ofertaron consultas de tarde en el medio rural para paliar la falta de profesionales en horario de mañana.

Por trato personal inadecuado, se realizaron actividades formativas dirigidas a personal sanitario y no sanitario y se desburocratizan las consultas.

Para resolver las reclamaciones por falta de asistencia, se implantó la consulta no presencial en los cuatro centros de salud urbanos y se facilitó información a todos los profesionales y usuarios. Se distribuyeron folletos y carteles informativos para los usuarios y se reservaron en las agendas huecos suficientes para atender estas consultas no presenciales a demanda o programadas. Se ofertó esta consulta desde las unidades administrativas y en las consultas de los propios profesionales sanitarios.

Asimismo, en Ávila se realizó una búsqueda activa de personal médico a nivel nacional para contar con el personal suficiente para cubrir las necesidades del área y evitar el incumplimiento de los horarios de las citas programadas. En este sentido, se remitió oferta de Empleo para Médicos de Área y Pediatría de área a las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria así como de Pediatría, Sociedades Científicas y Colegios de Médicos de toda España.