El PP mantiene la disposición a aceptar enmiendas de XAV

El portavoz parlamentario del PP, Raúl de la Hoz, expresó hoy de nuevo la disposición de su grupo a recoger enmiendas de Por Ávila a los presupuestos de la Comunidad, pero reiteró que no se abrirá "un mercado persa" como considera que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las cuentas estatales.

Ante el debate de las enmiendas a los presupuestos en la Ponencia, De la Hoz precisó las tres razones que analizan para la aceptación de las enmiendas de la formación Por Ávila, cuyo voto necesitan para la aprobación de las cuentas: la necesidad que plantean, la posibilidad y poder afrontar el presupuesto asignado ya a esa provincia.

Desde un "debate cordial y afable" con Por Ávila, subrayó que esta provincia cuenta con inversiones históricas en el capítulo 6 de los presupuestos por valor de 70 millones y recordó que en el caso de las cuentas estatales se quedan en los 35 millones.

No obstante, mantuvo que "no se va a abrir un mercado persa" en el sentido de cambiar votos por otras cuestiones ajenas a los presupuestos, como estimó que ha hecho el Gobierno con los independentistas para aprobar las cuentas estatales.

"No se rechazan las enmiendas de Por Ávila", indicó respecto de las 27 que ha registrado en las que solicitan 35 millones más para esta provincia, pero, tras considerar legítimas" sus peticiones, se preguntó si es "justo" que todos los polideportivos de Ávila deben tener techo y no los de otras provincias. "No significa aceptarlas (enmiendas) a pies juntillas", apostilló.

Por otro lado, confió en que las enmiendas presentadas por los socios de PP y de Cs se acepten por el resto de grupos, dado que ellos no tienen mayoría, porque se trata de "reivindicaciones justas".