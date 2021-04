El Ávila Auténtica seguirá en la Liga EBA

El Ávila Auténtica El Bulevar se ganó la permanencia en la Liga EBA con un gran partido ante el líder, el USAL La Antigua, al que logró minimizar desde la intensidad, la solidez defensiva y el dominio de un rebote ofensivo que ofreció a los de José Antonio Sánchez la oportunidad de abrirse paso poco a poco ante un rival que, todo hay que decirlo, prescindió de piezas como Vukcevic o Garic pero que nunca perdió de vista un duelo al que, esta vez sí, los verderones supieron dar la importancia que requería.

Empezó bien el Ávila Auténtica El Bulevar en su conjunto y en el individual. Seis puntos y un rebote ofensivo sumaba Janssens y 13-8 marcaba el luminoso cuando se cumplían los primeros cinco minutos de partido. Habían saltado muy metidos en el partido los de José Antonio Sánchez, que habían empezado imponiendo su ley. El rebote ofensivo era suyo, como el partido ante un USAL La Antigua que aunque ya lo tenía todo hecho parecía dispuesto a pelear el duelo. Se lo creía Janssens (15-8) y se apoyaba el equipo en el belga, que la buscaba una y otra vez. Como lo hacía Harrison entre los visitantes, que trataba de acercar a los suyos (15-12, minuto 8) en un partido que había comenzado con mucha intensidad. Aprovechó bien el equipo la antideportiva a De La Calle (18-12) y le devolvió Jawara (20-14) la mirada a Lo cuando el senegalés le retó bajo palos. El duelo entre ambos en la pintura estaba siendo interesante, como el final de un cuarto que Lo amenazó con igualar desde los tiros libres y que Roberts hizo eterno en una última jugada en la que el balón se paseó por el aro para acabar suponiendo el 22-18.

Se quejó Ánder Pérez cuando Harrison le birlaba de las manos un rebote que ya era suyo y con el que suponía el 22-20 en el arranque del segundo cuarto. Respondieron bien los locales. Bak y Morchón volvían a poner distancias (26-20, minuto 13) mientras Ánder Pérez se hacía grande ante Lo (28-20) para forzar a Óscar Núñez a pedir su primer tiempo muerto del partido. Les costaba leer a los salmantinos la defensa de los verderones, que aguantaron bien el tipo cuando Harrison lideró un parcial de 0-6. No terminaban de engancharse los salmantinos, que iban a remolque en un partido que manejaba el Ávila Auténtica El Bulevar, que tampoco terminaba de romper. Machacó el aro Janssens y ante Roberts firmó la bandeja Flores, el más bajito del parqué. Le puso rabia Jawara para machacar el aro (33-28, minuto 17) antes de marcharse al banquillo con tres faltas. No era una buena noticia para los verderones. Como tampoco lo fue el primer triple de la tarde, el que hacía De La Calle. Y al primero le siguió un segundo consecutivo (35-34, minuto 17). El primero de los verderones, que estaba cargando el juego por dentro, lo firmaría Roberts (41-36) cuando más lo necesitaba el partido.

Pudo correr el Ávila Auténtica sobre la pista. Morchón e Izquierdo colocaban un interesante 45-36 tras pasar por vestuarios. Defensa e intensidad estaban siendo claves en un Ávila Auténtica en el que movía mucho sus piezas José Antonio Sánchez en una tarde sin los habituales júniors en el banquillo. Les quería frescos a los suyos en un duelo que caminaba al ecuador del tercer cuarto con una brecha de diez puntos (48-38). Porque los salmantinos apenas sumaban una canasta en un parcial de 9-2. Desatascó la situación Guillem con dos triples consecutivos y se desquitó Izquierdo con el suyo (55-44). Se ganó Lo con sus protestas la técnica y le sacó provecho el equipo de José Antonio Sánchez, que en un momento había asestado a su rival un parcial de 6-0 para abrir brecha y afrontar el último cuarto con un 61-44 muy apetecible.

Bajó las pulsaciones al partido un Ávila Auténtica El Bulevar al que le interesaba ahora un basket mucho más pausado. Lo y Harrison recordaron que el choque (62-48) no había acabado. No se despistó Ánder Pérez. Nuevo rebote ofensivo –logró 8– y nueva canasta. Buscaba correr el USAL La Antigua, cada vez con menos tiempo. Corría el crono a favor de los verderones, que afrontaban los últimos cinco minutos con todo a favor (68-55). El partido encauzó su recta final en un intenso intercambio de canastas –Izquierdo bombardeó el aro rival desde el triple– en el que ya parecía complicado cualquier cambio de rumbo. Y no cambió. La victoria se quedó en casa, como la permanencia.