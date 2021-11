Un afectado por el incendio da las gracias a los vecinos

Jesús María Hernández, Chusmari como le conocen todos en Mijares, nunca olvidará la noche del 11 de noviembre. Ni él, ni los vecinos del centro de esta localidad del Valle del Tiétar, a los que las llamas originadas en una vivienda de la calle Olivillas pusieron en jaque. Tal era la virulencia del fuego que no fueron pocos los que pensaron que se avecinaba una desgracia de importantes magnitudes. Sin embargo, reconoce Chusmari, la rápida intervención del Ayuntamiento y la colaboración ciudadana hicieron que las llamas no se descontrolaran y que finalmente las viviendas afectadas por el fuego fueran solo dos. Una de ellas, propiedad de Chusmari y arrendada a una familia en riesgo de exclusión social que pagaba por esta vivienda «una renta simbólica». Esta casa y la colindante especialmente quedaron completamente debastadas por las llamas pero por fortuna no hubo que lamentar daños humanos, lo que no deja de ser una gran suerte teniendo en cuenta que el incendio se declaró ya de noche, con personas dentro de las viviendas, incluidos niños que a esa hora ya estaban acostados.

«Gracias a la rápida y única colaboración de los vecinos se pudo evitar que el incendio se propagará a más viviendas», asegura Chusmari que recuerda que los Bomberos de Ávila tardaron en llegar a Mijares «casi dos horas» y cuando, gracias a la colaboración ciudadana, las llamas ya estaban prácticamente apagadas. «He quedado señalado para toda la vida», asegura Chusmari al recordar la angustia que sintió aquella noche en la que las llamas se cebaron con su vivienda y amenazaron incluso la de sus padres nonagenarios que viven en la misma calle. De hecho, está tan agradecido con la actuación que tuvieron los vecinos de Mijares que no ha dudado en enviar una carta al Ayuntamiento en la que da las gracias a todos los aquella noche aciaga se pusieron manos a la obra para intentar sofocar el fuego cuanto antes y evitar una desgracia mayor.

«El pueblo de Mijares una vez más ha demostrado un derroche de generosidad y solidaridad y por ello considero que se merece un reconocimiento público», reconoce Chusmari en la carta que días después del incendio dirigió a la alcaldesa de esta localidad, Soraya Blázquez, con el fin de dar las gracias a todas las personas que aquella noche estuvieron al pie del cañón. noche del jueves

«Si no es por los vecinos esto hubiera sido horrible», asegura este vecino de Mijares que no entiende cómo por una simple cuestión de protocolos cuando ocurre una desgracia de este tipo no pueden acudir bomberos que se encuentran más cerca, como ocurre con los de San Martín de Valdeiglesias o Talavera, y hay que esperar a la llegada de los de Ávila capital que por mucha prisa que se den tardan casi dos horas en llegar.