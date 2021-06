El pequeño imperio femenino de Molina Foix

El escritor y director de cine Vicente Molina Foix construye «un mundo, un pequeño imperio femenino creado» por una constelación de mujeres, la cocina artesana, la tradición oral y la memoria colectiva en la novela Las hermanas Gourmet (Anagrama).

Molina Foix (Elche, 1946) recuerda que para esta narración ha querido explorar la sensualidad y la intriga y otorgarle «el peso entero a una voz femenina, irónica, inteligente, sabia, no muy culta, pero gran artista de su trabajo y que se relaciona con otras mujeres de su entorno».

Ha ubicado la novela en un lugar del Mediterráneo europeo, con playas, ríos, paisajes y un clima inspirados en el Delta del Ebro (Tarragona) o el Ampurdán (Gerona), un lugar donde conviven miembros de un antiguo linaje y donde las hermanas Gourmet, Julia, Antonella, Rebeka y Silvina, se harán famosas dando de comer tanto a ricos como a pobres.

Para él, es una novela que se sumerge en el mundo femenino y «de gente que llega a los lugares, de clientes exquisitos, de personas que huyen de países y de situaciones de miseria extrema» y que transcurre en un lugar de tránsito, porque los personajes saben a dónde van pero no saben muy bien de dónde vienen.

Detalla que Las hermanas Gourmet ahonda en un «mundo de desvanecimiento propio de las fábulas» que a su vez propone un relato bizantino de personas que a través de su testimonio personal están explicando las historias de una gran parte de Europa.

Después de su celebrada trilogía de novelas documentales del siglo XX hispánico, que tomaba como base la carta y el documento de época, en Las hermanas Gourmet centra la narración en la oralidad.

«No olvidemos que la literatura empezó oralmente y por tanto era una forma de comunicación basada en la palabra», detalla el autor alicantino.

La novela, precisa, tiene dos partes diferenciadas: «una primera de más enredo y luego hay un giro inesperado y se convierte en una especie de novela de gente que cuenta las historias de sus vidas».

Explica que inicialmente la historia fue publicada como un audiolibro y que durante el confinamiento se dedicó a adaptarla al formato de novela escrita, y pone en valor que ese formato forma parte «de una cultura que está imponiéndose, que conduce a muchas personas a la literatura y amplía y diversifica el descubrimiento de los libros».

Molina Foix, que se ha erigido como un workaholic -coloquialmente, adicto al trabajo en inglés- de la escritura y la literatura, defiende que no reivindica el dolor creativo como elemento necesario para escribir: «Más que hacer novelas divertidas, prefiero divertirme haciendo novelas», recuerda con entusiasmo.

Shakespeare

Además de la reescritura de Las hermanas Gourmet, el alicantino rellenó el tiempo del confinamiento traduciendo una obra de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, un encargo personal de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que protagoniza su director, Lluís Homar junto a Ana Belén, al que le ha dedicado ocho meses.

Esta obra se suma a las otras tres del bardo inglés que Molina Foix ha traducido, El mercader de Venecia, Hamlet y El rey Lear.

Antonio y Cleopatra es su obra favorita del escritor inglés, que ya le impactó muchísimo cuando la vio en Londres hace un tiempo con Glenda Jackson, dirigida por Peter Brooks.

Revela el ilicitano que no es un cocinillas, aunque sí le gusta el buen comer, y sin embargo no quiso investigar sobre ese mundo: «Veo la cocina como un reino de fábulas, en el que se crean productos exquisitos, obras de arte, que tienen la particularidad de que son efímeras», señala el autor, que no es nada dado a investigar las novelas que escribe.

Vicente Molina Foix es autor dramático, crítico y director de cine (ha dirigido dos películas, Sagitario (2002) y El dios de madera (2012), su labor literaria se ha desarrollado principalmente –después de su inclusión en la histórica antología de Castellet Nueve novísimos poetas españoles– en el campo de la novela.