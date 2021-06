Diputación sí subvencionará la tasa de basuras

La Diputación de Ávila dio el visto bueno a la bonificación de la tasa de basura para negocios no esenciales, una medida que en su día llegó llena de polémica y que seguirá en marcha puesto que se considera que el informe de Secretaría, en su momento desfavorable, no era preceptivo o vinculante y "no debería haberse emitido".

El presidente de la Diputación, Carlos García, recordó que el 18 de febrero la Junta de Gobierno del Consorcio Provincial aprobó "de manera unánime" que la Diputación Provincial pusiera 300.000 euros para ayudar a todos los colectivos no esenciales que habían tenido que cerrar, "miles de negocios que lo han pasado bastante mal" y que podían contar con la ayuda para el pago del a tasa de basuras.

Una vez más, PSOE, CS y PP justificaron ese apoyo económico para que el Consorcio Zona Norte publique esas ayudas lo más pronto posible para que esos negocios (los hay que pagan 1.400 al año) las puedan recibir.

Desde Diputación se valora que "las circunstancias son atípicas". Es decir, no será una convocatoria recurrente sino que se hace para fomentar el comercio y la sostenibilidad de la actividad en la provincia.