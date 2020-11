El Casa Social comienza la Liga Gonalpi

La Liga Gonalpi, o lo que es lo mismo, la Primera Regional Femenina, se pone en marcha este fin de semana y lo hace de nuevo con el Casa Social Católica entre sus participantes. En el 25º aniversario de su creación, el cuadro verdinegro seguirá –tercera temporada– con Toño Maroto al frente y Diego Jiménez de segundo, una plantilla de 17 jugadoras y toda la ilusión por delante para un año complicado que arranca este domingo a partir de las 12,00 horas visitando al Monteresma La Atalaya Palazuelos de Segovia.

Después de que la competición no pudiera finalizar la pasada temporada –a ocho jornadas del final– por la covid-19, la Liga Gonalpi 2020-21 lo hace con cambios. Este año, como en otras categorías y divisiones, la competición se divide en dos grupos de siete equipos cada uno. El Casa Social Católica ha quedado enclavado en el Grupo B junto a los equipos leoneses del Femenino Ponferradina, Atlético Trobajo y Olímpico de León B, los salmantinos Santa Marta de Tormes y Salamanca UDS B y el segoviano Monteresma La Atalaya. Los dos primeros de cada grupo lucharán por el ascenso de categoría en una eliminatoria a doble partido y una final entre los vencedores.

Tras una 2019-20 marcada por la escasez de jugadoras, este curso el equipo ha conseguido reunir una plantilla más amplia de 17 jugadoras. Doce continúan, como son Marga, Elena, Almu, Son, Xime, Paula Arribas, Claudia, Irati, Natalia, Saray, Daniela y Paula Moreno, y se han incorporado Lucía, Sonsoles, Berta, Belinda y Blanca. Y al frente y por tercer año Toño Maroto.

Toño Maroto, máximo responsable del equipo, se muestra optimista de cara a esta temporada, asegurando que «después de que no se pudiera concluir la temporada anterior por la covid-19 y tras ocho meses parados, teníamos muchas ganas de volver a la actividad. Lógicamente, por las circunstancias que todos sabemos, la pretemporada ha sido diferente a otros años, con mucho cuidado y precaución. Ha estado basada en la preparación física individual, sin ejercicios de contacto y con nociones tácticas de cómo queremos jugar y plantear los partidos, por lo que las jugadoras se están adaptando».

Después de una temporada anterior muy dura por la escasez de jugadoras, el técnico se muestra especialmente satisfecho con la plantilla de 17 jugadoras de la que dispondrá, por lo que espera «competir en igualdad de condiciones, no como hicimos la temporada anterior, donde tuvimos que renunciar a muchas cosas y centrarnos en el aspecto defensivo. Con esta plantilla tenemos que ser más atrevidos en ataque, tener el balón empezando desde atrás y presionando fuerte arriba. Con el gran compromiso que tienen las jugadoras ahora podremos demostrar nuestro talento. A las jugadoras que continúan hay que unir las incorporaciones, que además de aportar mucha ilusión y motivación, nos van a dar mucho».

Sobre el subgrupo B el técnico abulense tiene claro que será «muy difícil e igualado, ya que no veo un equipo muy superior ni ninguno inferior. Sería muy bonito luchar por los dos primeros puestos de cara al ascenso, pero tras ocho meses de parón tenemos que ir cogiendo ritmo e ir creciendo».