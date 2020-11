El 66% de comercios con servicio a domicilio, en capitales

Mil setecientos comercios minoristas de Castilla y León ya reparten a domicilio sus productos, pero dos de cada tres están en las capitales de provincia, dejando algo menos de 600 fuera de las urbes autonómicas.Un servicio que durante la pandemia se ha convertido en esencial para que muchos negocios puedan mantener un nivel de ventas ante las sucesivas restricciones que se han ido aprobando para hacer frente a la crisis derivada de la covid-19. Llama la atención como de los 1.700 comercios que reparten a domicilio –no se incluyen en este listado bares, ni restaurantes, ni grandes marcas comerciales–, más de la mitad, unos 900, son tiendas de alimentación, supermercados, de bebidas o de productos cárnicos, tal y como se refleja en la base de datos que maneja la Junta de Castilla y León al respecto. Una cuantía de negocios minoristas que, no obstante, podría ser mucho más elevada, tal y como reconoce la presidenta de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), Rosario Sanz, que asegura que en el listado del Ejecutivo autonómico «no están todos los negocios» que actualmente prestan este servicio a sus clientes».

Lo cierto es que las cifras revelan que el reparto a domicilio no ha terminado de arraigar fuera de las ciudades, ya que, solo el 25 por ciento de los comercios envían a casa sus productos en localidades de menos de 20.000 habitantes, que representan más de 99% de municipios autonómicos.

En el caso de las provincias, solo en León hay más comercios con este sistema fuera de la capital que en León ciudad, un cuestión que se explica por los casi sesenta establecimientos que reparten a domicilio en Ponferrada (60.000 habitantes). Por el contrario, las capitales de provincia ganan por mayoría en el resto, como en el caso de Palencia, donde la ciudad acapara el 85% de estos negocios.

Sobre el repunte de este servicio, la presidenta de los comerciantes de Castilla y León destaca que «no es que estuviésemos desactualizados a nivel de internet, pero el posicionamiento es impensable tenerlo a primer nivel», y reconoce que «siempre vamos a tener por delante a las macroplataformas» como Amazon, Ebay o Aliexpress. Además, indica como «cuando vamos a ciertos artículos no podemos competir, pero ofrecemos un tipo de artículo más concreto».

El 66% de comercios con servicio a domicilio, en capitales

No obstante, RosarioSanz no oculta que la pandemia del coronavirus ha incrementado el número de comercios de la Comunidad que han optado por implantar servicios de reparto a domicilio. «Digamos que ese reparto a domicilio, que no estaba antes, ahora se han establecido gracias a un serie de medidas y con la ayuda y el apoyo de los ayuntamientos», expone la presidenta, que confirma que «la vocación es que permanezca en el tiempo» esta opción para el consumidor ya que aporta un «valor añadido».

«Hay comercios que han contratado a taxistas para hacer repartos a domicilio», explica RosarioSanz como ejemplo del emprendimiento de los comercios de la Comunidad en estos tiempos. «Es necesario porque se ha parado muchísimo la demanda», lamenta.

Alimentación

Supermercados, productos cárnicos, bebidas, frutas y verduras, pescaderías y panaderías acaparan uno de cada dos comercios con servicio de reparto a domicilio, con más de 900 establecimientos ofertando esta posibilidad a los clientes. Son, con mucha diferencia, el sector más involucrado con esta servicio. Le sigue, aunque a gran distancia, los negocios de electrónica y electrodomésticos, con algo más de 160 establecimientos, algo menos del diez por ciento de los 1.700 comercios que realizan este tipo de reparto. Las empresas de textil y calzado son las terceras con mayor número de opciones a domicilio, con 148, el nueve por ciento del total.

Ya por debajo del centenar de establecimientos que posibilitan la entrega en casa de los pedidos están los establecimientos de flores y plantas (89); de papelería y libros (78); de ferretería y muebles (75); de óptica y parafarmacia (70); de juegos, juguetes y regalos (31); de artículos deportivos (14); y el resto, que superan el centenar de negocios.