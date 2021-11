Cada vez más cerca de la inmunidad de grupo

Con respecto a la situación de la COVID-19 en España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que, "con toda prudencia, hay unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado", añadiendo que, con casi un 90 por ciento de la población diana vacunada "España está en un nivel tremendamente óptimo para estar cerca de la inmunidad de grupo".

Así se ha pronunciado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), destacando el valor de la vacunación. "La vacunación en nuestro país tiene unas cifras espectaculares, unas coberturas muy altas que hacen que ya tengamos a 38 millones de personas al menos con dosis, el 90,4 de la población diana; y a 37, 4 millones de personas con pauta completa, prácticamente el 89 por ciento de la población mayor de 12 años", ha detallado.

También ha destacado que el grupo de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 49 años presentan una incidencia mucho menor, consecuencia de la alta cobertura vacunal. Además, ha añadido que 1.200.000 personas cuentan ya con la dosis adicional. No obstante, ha instado a "no bajar la guardia" y a promover "la cultura del cuidado", a la vez que ha hecho un llamamiento para que los que aún no se han vacunado lo hagan.

En cuanto a la incidencia acumulada en 14 días, ha hecho referencia al ligero aumento que se ha producido en la última semana, pero ha subrayado que ahora se ha llegado a una situación de estabilización, ya que la cifra se mantiene en los 49 casos.

"Hemos pasado de los 46 casos por 100.000 habitantes a los 49,3, con un incremento semanal del 7 por ciento, muy leve. La tendencia ascendente de esta última semana y de aparente estabilización, que es lo que caracteriza a nuestro país, una situación estable en todos los indicadores, nos hace estar en una situación diferenciada del resto del entorno europeo", ha puesto de manifiesto Darias.

Ocupación hospitalaria

Otro indicador que ha resaltado la ministra es el de la ocupación hospitalaria, que continúa descendiendo. "Ahora, no tenemos que mirar con tanta intensidad la ocupación hospitalaria, tanto de camas hospitalarias como de UCI. Estamos en un 1,48 de ocupación de cama hospitalaria y, en las UCI, en un 4,5 por ciento, es decir, por debajo del 5 por ciento", ha precisado Darias, para añadir que "se trata de una cifra importante de nivel bajo de riesgo".

Asimismo, ha recalcado que el número de personas fallecidas también ha iniciado un descenso. "Estamos en un promedio aproximado de 8 personas que fallecen diariamente", ha detallado. En este sentido, ha aclarado que actualmente se empieza a hablar de fallecimiento de personas "por COVID", y no "con COVID". "Es una cuestión que tenemos que empezar a plantear en un futuro no muy próximo", ha continuado.

Así las cosas, según Darias, desde la última onda epidémica, España está "en una situación muy suave", que "no tiene que ver con las olas anteriores". Por ello, ha puesto en valor que, actualmente, hay 3 veces menos en cuanto porcentaje de hospitalización y UCI y, 10 veces menos fallecidos. "Mucho tiene que ver la vacunación", ha insistido.

En este sentido, Darias ha recordado que la variante delta es dominante en su totalidad, cercano ya al 100 por ciento. Por otro lado, la AY.4.2 o 'delta plus' copa entre un 5 y un 6 por ciento de las muestras secuenciadas.

Asimismo, la ministra ha informado de que España ha superado los 20 millones de dosis de vacunas donadas a otros países, sobre todo a Latinoamérica, "aunque también se ha empezado en el continente africano".

"Seguimos trabajando intensamente con COVAX para alcanzar el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: donar 30 millones de dosis antes del fin de 2021 y 50 millones de dosis en el primer trimestre de 2022", ha recordado. "Solo a través de una acción multilateral, conjunta y compartida podemos hacer frente a una pandemia de escala planetaria", ha apuntado.