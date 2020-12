La Diputación aprueba sus cuentas con apoyo de PP, PSOE y Cs

El Pleno de la Diputación de Ávila aprobó este viernes los presupuestos de la institución para el año 2021 con el voto favorable del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, y la oposición ya anunciada de Por Ávila. Unas cuentas que superan los 64,1 millones de euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 11,55 por ciento, y que recogen inversiones destinadas a los ayuntamientos por importe de 24 millones de euros, el 36 por ciento del gasto de la Diputación, que se traduce en 236,5 euros por habitante del medio rural.

Un presupuesto que, según explicó el presidente de la institución provincial, Carlos García, plasman «el incremento del compromiso con el medio rural, la apuesta por el futuro industrial de la provincia y el avance en proyectos recogidos en el acuerdo de gobernabilidad suscrito en su día por PP y Cs, como la depuración de aguas residuales, la fibra óptica, la lucha contra los incendios y la centralización de servicios». Para García, se trata de unas cuentas «comprometidas con el empleo y la industrialización, que están centradas en las personas, gracias a un presupuesto para Servicios Sociales de 19 millones de euros (un 16 por ciento más que en 2020); que tiende la mano al Tercer Sector y que está preparado para hacer frente a la covid-19», pero que además «defiende la calidad y la estabilidad del empleo público, con 17 millones para el capítulo de personal; que expresa el compromiso con el sector agroalimentario y con el turismo y la cultura, y que impulsa la vertebración territorial, con cerca de 6 millones para carreteras».

«Son unas cuentas que han tenido un denominador común, el diálogo, el consenso y el acuerdo por la provincia y los abulenses», aseguró el presidente de la Diputación, quien tuvo palabras críticas hacia la única formación que no apoyó los presupuestos, Por Ávila, sobre la que expresó su «preocupación» por el hecho de que «en estas circunstancias no sea consciente de lo que la sociedad espera de nosotros». «Nos define la palabra ‘Ávila’, que dicha formación uso para plasmarla en sus papeletas, pero que solo ha conseguido situarse en la soledad de quien no tiene nada que proponer ni que aportar», afirmó Carlos García, quien acusó a la formación amarilla de «hacer todo lo contrario de lo que prometen y cuando hay consenso, no están».

El portavoz de Ciudadanos y vicepresidente económico de la Diputación, Pedro Cabrero, por su parte, calificó el presupuesto como «bueno para los 247 municipios de Ávila, inversor, social, sensato y ajustado a la realidad, que ayudará a la recuperación de la provincia y que apuesta por las personas y por el empleo».

Remarcó también, al igual que Carlos García, que en estas cuentas «se incluyen proyectos que figuran en el acuerdo de gobernabilidad de la Diputación, como la depuración de aguas, la apuesta por el Plan Territorial de Fomento o la digitalización de los polígonos». «Son unos presupuestos que consideramos también de Cs», añadió.

También justificó su voto favorable a esta cuentas el portavoz del PSOE, Pedro Muñoz, indicando que «es una obligación votar a favor y reconozco que tienen nuestro sello en el incremento de las inversiones en los pueblos, la ayuda a los más desfavorecidos, la solución al problema de la depuración de aguas, la apuesta por la industrialización de los pueblos y la extensión de la banda ancha a todos los municipios de la provincia».

Muñoz señaló que estos presupuestos «mantienen la estabilidad financiera, aumentan sustancialmente el dinero que llega a los municipios y sus habitantes, e incrementan las inversiones y las actuaciones en la dirección correcta». «Son buenos en una situación de encrucijada para esta provincia», manifestó el portavoz socialista, quien aseguró que su partido está «comprometido con esta provincia y con hacernos cargo de la difícil situación que atraviesan los ciudadanos».

El único voto en contra a las cuentas de la Diputación para 2021 vino de Por Ávila, cuyo portavoz, Alberto Encinar, justificó su decisión en «una cuestión de forma y otra de fondo». En cuanto a la forma, comentó que el presupuesto «es fruto del consenso del tripartito, pero a este grupo se le ha dejado fuera de su elaboración» y puso como ejemplo la Comisión de Hacienda en la que «no se incluyó en el orden del día el debate de nuestras enmiendas ni se aportó la documentación». En cuanto al fondo, indicó que «es mejorable, ya que la flexibilización del gasto permitía apostar por unos presupuestos más ambiciosos».

Criticó además Encinar que no se aprobara ninguna de las enmiendas que por valor de 5,6 millones de euros había presentado la formación amarilla, remarcando que «voluntad de diálogo nunca nos ha faltado».