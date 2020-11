Con uno menos, mereció más

ALMAZÁN.

Heredia; Iñigo (Jesu, 61´), Fatah, Plaza, Santa (Losi, 79´); Héctor, Dani Martínez, Checa, Khalifa (Elvi, 61´); Albitre y Sylla.

DIOCESANOS.

Mario Velayos; Nacho (Javivi, 67´), Mario Hidalgo, Olí, Héctor; Ángel, Víctor (Dani, 78´), Fer (Diego, 38´); Sergio (Vicente, 67´), Juli y Quique (Sergio M., 67´).

Árbitro.

Calleja Castrillo (brugalés). Amarilla a Plaza, Khalifa. Roja a Jesu (82´); y Héctor (33´).

GOL.

1-0. Minuto 64. Checa.

INCIDENCIAS.

Partido disputado en el estadio campo de La Arboleda.

La diosa fortuna no estuvo de lado abulense y ese aspecto más el hecho de jugar con diez hombres durante una hora terminaron con la victoria del SD Almazán ante un CDC Diocesanos que mereció mejor suerte en Soria, y en donde la mala fortuna en forma de balones estrellados en los palos y el enorme esfuerzo que supuso el jugar una hora con un hombre menos, fueron claves para que al final los colegiales se marcharan de vacío de un campo en el que sin duda merecieron bastante mejor suerte.

Y es que el Colegios Diocesanos dejó una gran impresión en La Arboleda, donde debutaba el Almazán ante su afición por primera vez esta temporada, pero le faltó algo pegada en los metros finales también suerte pues la madera le quitó un de ellas y además tuvo que hacer frente a la expulsión de Héctor a la media hora en una jugada de último hombre.

El partido se inició con el Diocesanos muy fuerte y muchas ganas en la presión sobre la pelota, el Almazán no podía tocar con comodidad y durante la primera parte del enfrentamiento se vio obligado a defenderse mucho más de lo esperado.

La primera llegada fue abulense en el diez y ocho con un remate de Víctor a la salida de un córner que Heredia sacó de nuevo a la esquina con una buena intervención. Tres minutos después en otro córner se vio un cabezazo de Oli que se marchó por encima del travesaño.

La primera llegada local se vio pasada la media hora en un remate de Khalifa que se fue fuera rozando el poste. Al poco se produjo una de las acciones transcendentales en el partido, la expulsión del visitante Héctor por una dura entrada a Albitre cuando era el último hombre pues el atacante encaraba la portería sin oposición. La falta, peligrosa por estar al borde del área la ejecutó el especialista Dani Martínez pero sin consecuencias reseñables porque no cogió ni palos.

Poco después los locales contabilizaron otra buena en las botas de Sila, pero el portero Mario Velayos se lució con una buena parada al disparo de áquel. A falta de tres para el descanso se vio un buen remate del visitante Juli, pero su disparo cruzado se topó con la madera y el empate no subió al marcador.

La segunda parte del encuentro comenzó al revés que la primera y fueron los locales quienes entraron más entonados. A los diez minutos sacaron varios córner y bien pudieron marcar por mediación de Íñigo o Sila. Después el partido se equilibró más y resultó entretenido de ver por la buena disposición de ambos contendientes.

Superada la hora los visitantes la tuvieron en un remate de Ángel en el que Heredia se marcó la parada de la tarde. Mala suerte para el Colegios Diocesanos y más todavía cuando uno más tarde tras varios rechaces y remates en el área visitante el local Checa conseguía embocar la pelota y hacer el que a la postre sería el único tanto del encuentro.

Después el Almazán siguió apretando y poco más tarde Losi tuvo una muy clara que sacó la zaga rival in extremis en línea de gol.

En el ochenta y dos llegó la expulsión del local Jesu por una dura entrada por detrás a Mario en zona no peligrosa, pues era en el centro del campo y a todas luces excesiva, pero esa igualdad de efectivos no conllevó un mejor juego visitante, porque apenas quedaron diez minutos de partido y con las interrupciones desde el equipo local que impidieron que el juego tuviera continuidad y que los visitantes pudieran crear alguna ocasión de gol que le hubiera dado la posibilidad del empate.