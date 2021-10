Mañueco pide un pacto nacional sobre sanidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apeló este viernes a un "pacto nacional" para redefinir el modelo sanitario y apremió al Gobierno de Pedro Sánchez para que tome medidas. De hecho, según matizó, existen problemas en el Sistema Nacional de Salud que afectan a todo el territorio como la escasez de profesionales, por lo que reclamó la acción del Ejecutivo central para "garantizar el relevo generacional de médicos".

No en vano, Mañueco reveló hoy durante el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de la Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, que prolonga su mandato, que ya ha pedido una reunión con el propio Sánchez en la que reclamará, entre otras medidas, que acredite un mayor número de plazas, que realice una convocatoria extraordinaria de MIR y que agilice la homologación de especialistas no comunitarios. "Se trata de actuaciones que se pueden implementar de forma inmediata y lo digo, no a modo de crítica, sino de crónica", matizó.

El mandatario autonómico reconoció ante los médicos salmantinos que el diagnóstico es compartido por todas las partes y que existe una "preocupación social por la escasez de médicos", una cuestión que el propio presidente electo, Santiago Santacruz, le reiteró durante su locución previa. "No es un problema exclusivo de Castilla y León, sino de toda España, por eso le corresponde al Gobierno tomar las medidas oportunas", insistió, mientras recogía el guante que le lanzaron los profesionales médicos para "dialogar y escuchar a los que tienen experiencia" porque, según manifestó Mañueco, "la Sanidad no puede ser una contienda partidaria ni personal". "Lo importante no somos los políticos, ni si quiera los profesionales, sino los pacientes, a quienes debemos todo nuestro trabajo", valoró.

El presidente de la Junta de Castilla y León quiso destacar la figura del profesional de la medicina. "Siento un admiración personal que también anida en el conjunto de las personas de esta tierra. Un reconocimiento que siempre ha tenido la profesión médica. Es una profesión que exige muchos años de preparación y una vida entera para seguir ahondando en su práctica. Por eso creo que los colegios tenéis mucho que decir y mucho que aportar. Tenemos que escuchar, tomar buena nota y llegar a un entendimiento", reflexionó.

Fernández Mañueco insistió en la necesidad de trabajar desde el consenso en la mejora del sistema sanitario. "Entiendo la forma de gestionar y de tener responsabilidades públicas intentando ponerme la postura del otro. Es necesario conocer la experiencia de quienes estáis al pie del cañón. Compartimos el objetivo de mejorar el sistema público de salud, que es el que mejor protege a las personas de nuestra tierra, pero nuestra Comunidad tiene una población envejecida y que, además, vive en lugares dispersos. Eso requiere un esfuerzo mayor y debemos poner a vuestra disposición las mejores condiciones. Creo que a pesar de las sombras que se han puesto aquí de manifiesto, la Sanidad tiene una gran valoración de la población en general", reivindicó.

Así, el presidente de la Junta insistió en que mejorarlo requiere la participación de todos los agente implicados en el servicio. "El modelo sanitario tiene que ser fruto del máximo consenso, tanto político como sindical y profesional. Por eso creo que sería conveniente no solo fijar un pacto a nivel autonómico, sino a nivel nacional, porque hay cuestiones que las tiene que afrontar el Gobierno de España. El sistema tiene que salir reforzado de los retos que se plantean en todo el país", reiteró.

En concreto, Mañueco explicó que la telemedicina debe ser una realidad en todos los rincones de la Comunidad, así como otras herramientas que "deben colaborar con la labor asistencial, pero no sustituirla". "La relación médico-paciente es irreemplazable, aunque durante la pandemia hemos tenido que afrontar medidas extraordinarias, creo que esa visión humanística de la Sanidad hace que la relación entre médico y paciente sea insustituible", agregó. De igual manera, el presidente aseguró que en el momento actual "hay más recursos en la Sanidad que antes de la pandemia y también más profesionales". Por tanto, prosiguió, "lo que tenemos que hacer es aportar nuestro granito de arena para que esos recursos estén mejor organizados. En el diagnóstico coincidimos todos", confirmó.

Finalmente, Mañueco quiso destacar el esfuerzo de la Junta de Castilla y León a la hora de modernizar las instalaciones sanitarias. "El nuevo Hospital de Salamanca es una realidad. Los que trabajáis allí a diario habréis visto que no solo es moderno, es amplio, cómodo, accesible y dotado de tecnología punta. Creo que va a ser un revulsivo también para la investigación, la docencia y para la propia ciudad. Será un centro generador de actividad, de oportunidades, de talento, de optimismo y una referencia", concluyó.

El acto arrancó con la jura del cargo de los miembros electos, comenzando por el presidente, Santiago Santacruz, al que siguieron el vicepresidente, Juan Ramón González, el vicepresidente segundo, Valentín Albert, la vicesecretaria, Sara Gutiérrez, la tesorera, Manuela Martín y los vocales: de Hospitales, Pilar Sánchez; de Atención Primaria, urbana y rural, María Auxiliadora Velasco y Pablo Gregorio Baz, respectivamente; de Formación y Docencia, Miguel Ángel Delgado Vicente; de Medicina Privada, Gumersindo Rodríguez; de Administraciones, José Antonio Mirón; de Promoción de Empleo, María José Fernández; y de Médicos Jubilados, Victoriano Guinaldo.