El PP se suma a la preocupación de las opas por la nueva PAC

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, se sumó hoy a la preocupación de la Junta y de las OPAs por el nuevo escenario que está creando el Gobierno de España por la PAC, tras el Real Decreto del enero que supondrá para los agricultores y ganaderos 100 millones de euros menos al año de lo que venían percibiendo. Vázquez clausuró el Foro del PP de Segovia ‘La PAC, reto para Segovia, Castilla y León y España’, con el portavoz de Agricultura en el Senado del PP, César Domingo Martínez y el director general de la PAC de la Junta, Juan Pedro Medina.

“Los agricultores y ganadero no pueden aguantar mucho más, con esta nueva crisis económica que se nos avecina y el escenario presupuestario que hay encima de la mesa y los cambios de criterio del Gobierno”, subrayó Francisco Vázquez, además de lamentar el rumbo tomado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, de aceleración de la convergencia europea cuando “no es necesario”, lo que perjudica “notablemente a nuestros agricultores y ganaderos”.

Un argumento compartido por el director general de la PAC de la Junta, Juan Pedro Medina, que la convergencia “tan acelerada y tan fuerte” para 2021 como “decisión desafortunada”, que perjudica a los sectores intensivos, como en Segovia, el vacuno de cebo intensivo que le supone un recorte, como el ovino caprino y el vacuno de leche. Medina explicó que el propio ministro Planas ya está “repensando” qué hacer en 2022. “Algo habrá visto él que ha hecho mal”.

Medina también destacó que le preocupa “la demonización” del sector, por “un enfoque más verde” de pedir más protección ambiental a la PAC, cuando es el único sector “más verde de la sociedad en su conjunto”. El director general pidió que no se blinde al lobo, con el que se está haciendo una buena labor de conservación, sino “al agricultor y al ganadero”.

También hizo referencia a otros argumentos como los cambios en los hábitos de consumo, las carnes y el azúcar, que lleva “a creer en una imagen imagen del sector agrario”, argumentó Juan Pedro Medina, cuando “tiene que ser todo lo contrario” por la “respuesta clara, precisa y contundente” dada por el sector durante la pandemia.

El director general de la PAC de la Junta se mostró también preocupado porque se va evaluar a España por la autoridad ambiental de la UE y se preguntó si la propuesta que ponga encima de la mesa el ministro “no estará muy presionada la parte ambiental de UE” en temas tan importante para el futuro como los regadíos, la regulación del agua o los trasvases, que pueden dar pie a “guerras” entre territorios de la propia Comunidad y en cada una de las provincias. “Me preocupa mucho ese enfoque muy verde”, sentenció.

Falta de consenso y negociación

Juan Pedro Medina lamentó que hasta ayer mismo la vicepresidenta de Transición de Transición Ecológica, no se haya reunido con las OPAs para hablar del lobo, del regadío o el crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas, que “si se hace de forma desordenada puede traer consecuencias para la agricultura productiva”. Desde la Junta, existe preocupación por este “sesgo indirecto” de la PAC.

El secretario autonómico del PPCyL también criticó que el Gobierno de España no se haya sentado a dialogar ni a negociar ni con las Organizaciones Agrarias ni con las Comunidades Autónomas. En su opinión, el ministro Planas “a la chita callando no hace nada y lo que hace lo destroza” y esa falta de negociación no se puede permitir en una cuestión tan importante para los próximos meses.

Para Vázquez, con el Real Decreto el Gobierno de Sánchez tampoco pone las condiciones para que los agricultores y ganaderos de Castilla y León accedan a la financiación de la UE. “No les interesa el campo”, subrayó y, por eso, es importante hablar de la PAC, es “mucho dinero” para agricultores y ganaderos y la despoblación. “No se puede poblar una comunidad autónomo agraviando a los que viven los que viven en el medio rural”, sentenció Vázquez.

Otro de los asistentes al Foro del PP de Segovia sobre la PAC, el portavoz de la Comisión de Agricultura en el Senado, Jorge Domingo Martínez, también lamentó mostró su postura contraria a las decisiones del Gobierno de Sánchez, por la falta de consenso y buscar esa demonización del sector por “las presiones de sus socios de ultraizquierda y los ecologistas”, proyectando una imagen “muy lamentable” del sector de la ganadería.

Martínez rechazó la media de situar al lobo como especie de protección ambiental porque hará que aumente su población y seguirá causando daños que ya son “muy graves”, citando los 2.500 ataques al año en Castilla y León por lobos.

La presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, recordó que este foro estaba previsto hace una año y no se puedo celebrar. Gracias a las nuevas tecnologías, los asistentes pudieron escuchar telemáticamente a los ponentes, entre los que también estuvo el vicepresidente de ASAJA, César Monjas, y el empresario ganadero Alfonso de Antonio.

Paloma Sanz recordó que este sector primario en Segovia, supone el 11 por ciento de PIB y genera 2.500 puestos de trabajo y ahora se enfrenta, al “abandono total” por parte del Gobierno de España, tras demostrar su profesionalidad durante toda la pandemia, sobre todo, en los momentos más duro para que no hubiera desabastecimiento alimentario. El Partido Popular de Segovia celebró este foro para reclamar “un cambio en esta situación y que el mundo rural sea atendido como se merece”.