Navaluenga dota con tablets a todos los alumnos del colegio

Los problemas de conectividad para realizar tareas escolares son algo del pasado en Navaluenga, una vez que el Ayuntamiento ha materializado la dotación a todos los alumnos de la escuela de una tablet para poder seguir el trabajo del centro escolar.

El alcalde de Navaluenga, Armando García Cuenca, explica que se trata de tablets preparadas con conexión a internet independiente de diez gigas para todos los niños para que así tengan acceso a internet y se manejen con el programa Teams de la Junta de Castilla y León.

De esta forma, se vuelca toda la tarea que tiene que realizar el alumno, con el control del profesor o tutor de cada clase.

Además, está preparado para que se pudiera dar clase desde casa por vía telemática con ese dispositivo y con la conexión propia, por lo «que no habría problema si en casa no hay conexión», señala el regidor de Navaluenga. Era una situación que se había detectado que podía suceder en varias familias y que ahora se soluciona además de adentrar a los niños «en el futuro que les espera y así están preparados».

Señala el alcalde que supone un «esfuerzo» para el Ayuntamiento asumir esa dotación de los dispositivos a los niños desde los tres años en el centro Las Rubieras, pero se ha hecho en colaboración con el profesorado y el AMPA, aunque sufragado en su totalidad por las arcas municipales en base a los presupuestos del año 2020.

No se persigue otra cosa que «mejorar la educación y ponerla al día con nuevos sistemas, lo que se hace, dice García Cuenca, con «uno de los proyectos más importantes en materia de educación» que se materializa con un presupuesto de 60.000 euros y una dotación de 150 tablets para los niños de Primaria. Esta es la decisión que se ha tomado por el momento pero también es cierto que se está estudiando la posibilidad de llevarlo a cabo también con los chicos del instituto con un material similar que se pueda usar de manera docente.

En el caso de las tablets que se han entregado cuentan con un «control parental muy exhaustivo para que no haya otro uso que no sea el docente». Además se les entrega a los niños a modo de préstamo y son los padres quienes son responsables del uso de estos dispositivos.

Insiste el alcalde de Navaluenga en que se trata en una acción pionera en Castilla yLeón que ha llevado su trabajo e implicación, también pensando en las familias que no pueden hacer frente a la compra de este material.

Por el momento ya se ha visto, apunta, que hay otros municipios interesados en hacer acciones similares, que en su caso quiere dejar claro que se ha hecho con «tablets de calidad».