La dura ‘Travesía’ del emigrante hacia un futuro mejor

El Certamen Lagasca de teatro de El Barco de Ávila, recibió este sábado la visita del grupo LaTEAdeTRO, de Rivas Vaciamadrid, en la fase de concurso de la XIV edición. Dado que este año solo contará con cuatro concursantes de los seis que lo hicieron en anteriores ediciones, con esta actuación se ha llegado al ecuador de la muestra.

Travesía es el drama de la emigración contado en primera persona por los propios emigrantes. Un grupo de personas a los que la existencia les ha jugado una mala pasada, que intentan llegar al país soñado en el que la vida debería ser más fácil que aquella que tuvieron que abandonar.

Aarón Bushi, Petra, Juan de Dios, Carmen, Daniel, Leonor, Camila, Imelda, Danna Hasanovich, Manuel, Arianna… Todos ellos tienen una historia desgarradora detrás de su intento de conseguir embarcar en el barco de los sueños que ha de llevarlos a un país en el que su vida daría un cambio radical: amarrados a una maleta en la que acarrean sus pocas pertenencias y todos sus recuerdos, una pobre campesina gallega a la que la viudedad deja en la más absoluta pobreza, un hombre emprendedor que se arruina por la crisis, una madre que huye de la cruel guerra bosnia, una mujer árabe escapando de los fundamentalismos, una joven de buena sociedad maltratada por su marido, al que denunció y saldrá pronto de la cárcel con el consiguiente peligro que representa para su vida, un hombre iraní, homosexual, que tiene que huir de su país porque ha sido denunciado y su pareja ya ha perdido la vida…

Todos ellos tienen un excelente motivo para emprender una travesía llena de peligros y también de esperanza.

Hasta Petra, magníficamente interpretada por la actriz Maribel Santamaría, tiene un buen motivo para emigrar, aunque en este caso, esa anciana riojana no lo haga por motivos económicos o por temas homófobos o por la guerra, no, ella emigra por amor, por amor a sus hijos, que, ellos sí, partieron lejos de su tierra en busca de una vida mejor. Desea abrazarlos por última vez y su travesía también será la última, porque no todos llegan.

Este drama cuenta con una puesta en escena con una eficaz disposición de las luces con colores ocres o azules, y una escogida propuesta musical que realza la crudeza de las historias contadas.

Bajo la dirección de Cristina Santamaría, los actores de LaTEAdeTRO han escrito ellos mismos su propio papel, aunque una final puesta en común, pule cada uno de ellos, con un estupendo resultado que el público barcense premió con un cálido aplauso.

La próxima semana le toca el turno al Duende de Lerma, bien conocido por los aficionados de El Barco de Ávila que pondrá en escena la obra picaresca de autor anónimo ‘El Lazarillo de Tormes’.