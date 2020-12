Isidre Esteve se marca el reto de acabar en el 'Top 10'

El catalán Isidre Esteve y su inseparable copiloto, Chema Villalobos, afrontan su sexto Dakar en coches a los mandos de un Toyota Hilux Overdrive 4x4, que conducirá por primera vez y que para él será, «como ver cumplido» su sueño de competir «con un coche de primera línea» y que le permitirá aspirar a estar entre los 10 mejores.

«Pilotar este coche es maravilloso por sus sensaciones, su entrega y su potencia. Es el vehículo con el que sueñan todos los pilotos del Dakar. Desde que empecé a dar mis primeros pasos en los coches me dije que no pararía de esforzarme hasta pilotar algún día una máquina así y ¡por fin lo he conseguido!», aseguró Esteve en una conferencia de prensa telemática.

Asimismo, sostuvo que ha puesto «una gran ilusión en este proyecto» que comparte con sus patrocinadores (Repsol, MGS Seguros, KH-7 y Toyota España) y cree que este «puede ser» su año.

El Toyota Hilux del Repsol Rally Team fue embarcado a principio de este mes en Marsella, acompañado de un camión-taller T5, acondicionado también para convertirse en la vivienda de Isidre Esteve durante las dos intensas semanas de carrera que le aguardan. Además de Villalobos, estarán su compañera y preparadora física, Lidia Guerrero, y tres mecánicos.