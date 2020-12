Mejores sensaciones que resultado para el Casa Social

Segunda derrota consecutiva de la Casa Social Católica ante el líder Santa Marta de Tormes, que se mostró muy efectivo de cara a la portería local con cinco tantos (0-5) que no reflejan lo sucedido sobre el terreno de juego, donde las chicas que dirigen Toño Maroto y Diego Jiménez no realizaron un mal partido y su juego no se reflejó en el marcador, demasiado abultado a favor de las salmantinas, que abrieron el marcador en un saque de esquina. Después las verdinegras dispusieron de una contra para empatar en un cuatro para tres que no resolvieron bien y en la siguiente jugada llegó el segunda tanto visitante. En el tramo final de la primera parte se produjo el 0-3 con el que se llegó al descanso.

En el segundo tiempo mejoró la Casa Social, que llegó con más peligro al área rival. Un buen tiro de Sonsoles salió muy cerca de un poste y Blanca en un mano a mano con la portera envió el balón fuera. Todo lo contrario que el Santa Marta que en otra llegada hizo el 0-4. Berta logró superar a la meta Vega, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Tras el quinto tanto visitante, ahora Vega aborto el disparo de Berta y evitó el tanto local, con lo que el encuentro finalizó con el 0-5, demasiado amplio para lo sucedido en el campo, donde la Casa Social dejó sensaciones positivas ante un equipo muy reforzado y rodado.