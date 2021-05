Los playoffs del Grupo VIII se decidirán el lunes

Habrá que esperar hasta el lunes.Es el día marcado en el que el Juez Único de Competición de la Real FederaciónEspañola de Fútbol determine de manera definitiva si la plaza que queda vacante en el playoff de ascenso a Segunda B –Segunda División RFEFa partir del próximo año– y que le correspondía al Numancia B queda vacía o por el contrario se le adjudica al tercer clasificado del Grupo D. Es la decisión de la que todos están pendientes ante un fin de semana en el que el Real Ávila y el Mirandés B jugarán sus últimos partidos mirando de reojo esta opción y oportunidad. Especialmente los encarnados. Dependen de sí mismo el Mirandés B para ser segundo. Si gana podrá festejar el billete al playoff el mismo domingo. Si no lo hace, el Real Ávila tendrá la oportunidad de hacerse con la segunda plaza y evitar una decisión en los despachos que todo hace indicar que será en positivo, pero ante la que nada se puede dar por seguro.

Confirmaba este viernes la FCYLF la información adelantada en la noche del jueves por Diario de Ávila por la que la Asesoría Jurídica de la RFEFmarcaba con claridad que el Numancia B no podía jugar el playoff. «Los clubes filiales o dependientes no podrán participar en la segunda fase cuando el club patrocinador o principal ocupe una plaza en la categoría a la que pudiera ascender salvo que, por disparidad del calendario, no pudiera conocerse el puesto definitivo en la clasificación final del equipo patrocinador o filial pudiendo, en este caso, disputar la segunda fase, pero no materializaría el ascenso si el principal o patrocinador continuará en la misma categoría».

El primer paso ante el debate que se había abierto tras no clasificarse el primer equipo del Numancia para el ascenso a Segunda División –futura Primera RFEF– quedaba resuelto. Ahora queda el segundo. La Asesoría Jurídica de la RFEF apunta la línea a seguir, pero no la confirma. «Entendemos que el equipo que debe ocupar la vacante generada sería el siguiente con mejor derecho deportivo en la competición o fase que con él hubiese competido, en aplicación de los artículos 196.1 c) y 197.1 del Reglamento General por analogía» señala un texto que deja bien claro que «lo anterior es la opinión de la Asesoría Jurídica, sin perjuicio de la decisión que en su caso adoptase el órgano competente» explicaba en la carta que remitía al Real Ávila, a consulta desde el Adolfo Suárez, en la noche del jueves.

Con esta valoración en sus manos es ahora el Juez Único de Competición de la RFEF quien debe pronunciarse. Lo hará el lunes y no antes, entre otros motivos porque debe atender, entre otras cuestiones, a posibles alegaciones o incidencias que pudieran producirse. Deberá decidir si «el siguiente con mejor derecho deportivo en la competición o fase que con él hubiese competido» corresponde al tercero del Grupo D. En este punto hay que tener cautela. El Numancia B competía en el Grupo C.

No es la única vía abierta, en caso de ser terceros, que podría darle el acceso al Real Ávila a los ansiados playoffs. Tratan de encontrar una salida de última hora a los problemas económicos de una Arandina cuyos dueños ya han marcado que los contratos de los jugadores expiran este domingo.