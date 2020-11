Abierta la inscripción de la animación infantil de invierno

El Ayuntamiento de Ávila abre la inscripción para el programa de animación infantil de invierno, que se llevará a cabo en los días de Navidad con la idea de favorecer la conciliación familiar y laboral de las familias.

Se oferta a niños nacidos entre los años 2008 y 2017, aunque se organiza en dos grupos independientes según las edades. El primero, de 2008 a 2013, tiene un máximo de 90 plazas, mientras que para el resto hay 45

El programa se desarrollará coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad. Los días de actividad serán el 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2020 y 4 y 5 de enero de 2021, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

En cuanto al lugar de realización, el primero de los grupos tendrá sus actividades en el Centro de Ocio Los 88 Torreones, mientras que el segundo se dividirá en varios espacios. Son, para la zona norte, la ludoteca del centro cultural Vicente Ferrer;para la centro, ludoteca centro de la Plaza de Abastos; y para la sur, ludoteca del centro Polivalente Sur.

Las actividades se dividirán en tres bloques, de modo que el primero de ellos constará de actividades para todos los participantes; un segundo bloque estará integrado por actividades destinadas a la participación de niños con algún tipo de discapacidad y un tercer bloque, con actividades específicas para niños que no puedan realizar las actividades por discapacidad y, a su vez, para los que no puedan realizar la actividades específicas indicadas, según informa el Ayuntamiento.

Entre las actividades que se llevarán a cabo se incluyen deportivas, talleres, audiovisuales, juegos, baile, dramatización, pintura o manualidades. En general, mediante este programa, se plantean actividades para fomentar y facilitar la creatividad y la expresividad, además de fomentar actividades físicas y deportivas y de fomentar la educación para valorar el medio ambiente.

Todas estas actividades estarán adaptadas a la normativa sanitaria por la covid-19.

proceso de inscripción. El plazo de inscripción de solicitudes estará abierto hasta el 26 de noviembre y las inscripciones se realizarán a través del Registro General Municipal de manera presencial o a través de la sede electrónica.

La documentación que se tiene que entregar incluye el modelo de solicitud, fotocopia del DNI o de la hoja del Libro de Familia en la que aparezca el menor y fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño.

Sólo se podrá presentar solicitud en uno de los centros, quedando anuladas aquellas instancias que marquen más de un centro en sus opciones.

El modo de selección será por sorteo, por lo que se confeccionará un listado con las solicitudes, asignándoles un número y se elegirá uno de forma aleatoria a partir de cual se hará la selección hasta cubrir las plazas disponibles. El sorteo público se celebrará el 4 de diciembre a las 13,00 horas en el centro Vicente Ferrer.

Si hay plazas vacantes, pueden ser cubiertas por niños no empadronados.

Los admitidos deberán entregar en el Registro Municipal de forma presencial o a través de Sede Electrónica o el correo electrónico la correspondiente carta de pago, expedida en la Tesorería Municipal. El coste de la actividad es de diez euros.