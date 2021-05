Diego Rubio coge fuerzas para lo que viene

No ha sido el inicio de temporada que Diego Rubio (Burgos BH) esperaba. «Ha sido un comienzo raro, aunque supongo que como para todos».Pero para el de Navaluenga un poco más. Cuando empezó el 2021 tenía por delante un calendario repleto de citas. «Se cayeron muchas y al final ha sido todo un poco improvisado» comenta el ciclista de Navaluenga, estos días recuperando sensaciones después de tener que modificar su hoja de ruta. Problemas físicos tras la Vuelta a Turquía le han impedido cumplir con lo esperado, que era estar este miércoles en la salida de la Volta ao Algarve. Regresará al asfalto con la Challenge de Mallorca.

«Comencé el 2021 con mucho calendario pero se quedó en nada.Estaba muy bien, había trabajado mucho en invierno, llegaba fino al inicio de temporada pero al final no hubo carreras» recuerda de estos primeros meses. «Corrimos muy poco y se fue muy rápido. No había carreras y los equipos iban con lo mejor». Apenas la ClásicaComunitat Valenciana 1969 en la que se le vio probar suerte en un intento de fuga a 3,3 kilómetros para el final de la jornada, la Clásica de Almería, el Tour des Alpes Maritimes et du Var «en la que no estuve bien» o la clásica La Roure Tourangelle y la Vuelta a Turquía. Se sintió bien en esta última. «Eran ocho días.Me tenían que dar un buen punto, pero vine fastidiado».El vasto interno de la pierna derecha «me han estado dado mucha guerra». Parece solucionado. «Ahora ya puedo entrenar duro pero han sido días en los que apenas podía hacer media hora de entrenamientos y me tenía que volver a casa» explica en lo que le ha obligado a cambiar sus planes más inmediatos. De momento la Challenge de Mallorca, «porque el calendario está todo el rato cambiando y habrá que ir viendo».

Afronta a partir de ahora una fase del calendario en la que «es verdad que se ha caído alguna carrera pero ahora hay muchas citas, carreras de sobra». Confía en que la temporada vuelva a tomar velocidad. «La idea es hacer mayo y junio a tope y después reorganizar la temporada, como hacemos habitualmente, para la siguiente parte del año, que será final de julio y agosto para poder estar en la Vuelta a España en las mejores condiciones» se marca como objetivo el abulense.