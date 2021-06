Paulina Rubio brilla a sus 50

Brillo, una voz única de rebeldía y su autenticidad han sido la marca oficial de la mexicana Paulina Rubio, la incansable chica dorada que ayer cumplió 50 años con una larga trayectoria a sus espaldas.

Las polémicas y el éxito han ido de la mano de la cantante mexicana. Su voz ronca y su acento españolizado le han dado un toque particular e inconfundible no solo a su música, sino a su imagen. «Paulina es un personaje importante no solo de la música, sino en general de la cultura pop de nuestro país y de Hispanoamérica», explicaba ayer el analista y crítico musical Noé Mercado. Y entre sus logros más grandes se encuentra el posicionamiento internacional de éxitos en español y vigencia durante casi 40 años de trayectoria artística.

«Hoy es muy fácil hablar de que un cantante se pueda dedicar a la música en nuestro idioma, pero no siempre fue así, hubo artistas que abrieron esa brecha y Paulina es una de ellas. Ella nos ayuda a entender el ahora de nuestro estatus musical del ámbito pop e incluso rock», explica Mercado.

Nacida en la Ciudad de México en 1971, Paulina Rubio encontró su vocación a muy temprana edad. Creció frente a las cámaras y tanto ella como sus compañeros de Timbiriche marcaron los años 80 y principios de los 90 en Latinoamérica y sentaron las bases para que Rubio se convirtiera en una estrella.

La polémica se instaló en su vida desde el inolvidable pleito físico que vivió en el escenario junto a Thalía, en el que ambas cantantes terminaron agarrándose del pelo cuando formaban parte de Timbiriche.

Este acontecimiento, sumado a sus dimes y diretes lanzados a comienzos de los 90 en canciones hacia Alejandra Guzmán, por la supuesta carrera amorosa que ambas vivían por Erik Rubín, dieron material a los medios de comunicación para mantenerla en el ojo del huracán constantemente.

En medio de todos los escándalos se consolidó a nivel mundial gracias a discos como Paulina (2000) o Pau-Latina (2004), llegando a las listas musicales más importantes de la industria.

‘Te quise tanto’

El argentino Coti es uno de los responsables de la proyección internacional que Rubio tuvo a principios de siglo y vivió de cerca el esplendor de la cantante. El impacto de Te quise tanto marcaría la carrera de ambos y la historia del pop en español.

Los 40 años de carrera que la acompañan también están enmarcados por algunas incursiones en la actuación, así como por su trabajo como coach en programas de la tele. No obstante, su camino musical se encuentra incierto. Tras su salida de la discográfica en la que estuvo años, Universal, ahora se especula con un potente regreso.