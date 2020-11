Susto y 13 puntos de sutura en El Mancho Ángel Sastre

El primer derbi en Tercera División entre la Cultural Deportiva Cebrereña y el Colegios Diocesanos UCAV quedó en tablas. Si en la Regional de Aficionados ambos equipos se vieron por primera vez con un 1-1 en el marcador, en su primer encuentro en Tercera repitieron empate, aunque esta vez sin goles, aunque lo intentaron. Lo que no faltó fue la emoción, la intensidad y la tensión propia de estos partidos. Un duelo que no pudo acabar Josito.Apenas 5 minutos duró sobre el terreno de juego. No gana para sustos el fútbol abulense en las últimas semanas, aunque por suerte en este caso únicamente quedará en ‘anécdota’.

El choque entre Josito y un jugador de la Cebrereña dejaba al colegial tendido en el terreno de juego con un profundo corte en la tibia. De ahí al banquillo, donde se mareaba y se detenía el duelo 10 minutos. Descartada cualquier rotura, la lesión quedó en un profundo corte –«ahí se veía de todo» dicen quienes lo vieron– y 13 puntos de sutura.

Un empate final que dejó a ambos equipos sin el premio del triunfo, tan necesitado en las filas culturalistas como las colegiales. Si los primeros aún no han conseguido su primera victoria, para los segundos eran tres puntos más que necesarios tras el tropiezo ante La Granja. Lo que se escapa en un partido es necesario recuperarlo en otro. Un punto que sabe a poco a ambos en una competición que este año, con apenas 12 equipos, será mucho más rápida de lo que parece. Algo a tener presente a la hora de echar cuentas.