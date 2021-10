El festival solidario de La Santa recauda 70.000 euros

Una recaudación cercana a los 70.000 euros que irán destinados a paliar daños provocados por el incendio en la Sierra de la Paramera del pasado verano;una asistencia de más de 5.200 personas a todos los conciertos organizados;y ningún incidente reseñable. Estas son las grandes cifras que arroja el festival solidario de La Santa que organizó el DJabulense Quique González de Vega 'Quique AV' en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, que se desarrolló entre el jueves 14 y el sábado 16 de octubre en diferentes escenarios repartidos por la ciudad, y que contó con más de 160 artistas.

Desde el 'alma mater' de esta iniciativa solidaria, Quique AV, se habla de «objetivos cumplidos» y de «mucha satisfacción» por el resultado de este festival que ha demostrado que «en Ávila también se pueden hacer este tipo de cosas, a pesar de que había quien me decía que estaba loco por plantearlas».

González de Vega explicaba que su valoración de objetivo cumplido, además de por el dinero conseguido, obedecía a que «mucha gente de Ávila ha cumplido y también ha venido mucha gente de Madrid», lo que ha posibilitado que «ha estado llena la hostelería, el ocio nocturno, los hoteles y se ha visto a la ciudad con mucha gente», todo ello además «sin ningún incidente».

«Me acuerdo», comentaba Quique AV, «que cuando lo plantee me dijeron que era una gran idea pero que estaba loco por venir aquí a Ávila, pero ha quedado demostrado que se ha podido hacer y hemos quedado encantados».

A nivel personal «es una satisfacción», destacaba el DJ abulense, porque «era una espina clavada que tenía no conmigo mismo, sino con cómo es la gente en general de Ávila. A a mí siempre me habían dicho desde hace un montón de tiempo que si estaba loco con un montón de ideas que yo tenía y que al final nos las llevaba a cabo. En estado caso estos conciertos han sido otras de estas cosas que he hecho a pesar de que había gente que me decía que no lo iba a hacer».

La recaudación se entregará al Ayuntamiento de Ávila en un acto que tendrá lugar en próximas fechas. La recaudación se destinará a la reforestación de la zona afectada por el incendio de la Paramera.