El Tierra Castellana da un paso más hacia el título

Se le está poniendo cara de campeón al Tierra Castellana Ciudad de Arévalo, líder en solitario de la Tercera División de FútbolSala - Grupo 9. Sigue remando hacia el título, y la posterior pelea por el ascenso, el equipo de Eloy García, que a tres jornadas para que concluya la temporada mantiene el tipo frente a la persecución del Tierno Galván, a dos puntos de los arevalenses. No falla el Tierra Castellana pero tampoco su rival, que esperan su oportunidad, la que les podría llegar dentro de dos semanas, cuando el Tierra Castellana Ciudad de Arévalo tenga que afrontar su jornada de descanso y en la que podría perder la primera posición.Pero la oportunidad será mutua. Porque el Tierno Galván deberá descansar la última jornada. No se le puede pedir más emoción a este final de liga. Y hasta que llegue ese momento los morañegos no parecen dispuestos a bajar el ritmo.

Victoria importante la que sumaban en Valencia de Don Juan ante el Coyanza, un complicado rival como se pudo ver en el partido de ida. Se adelantaron los arevalenses. Antes de la primera mitad Sergio y Chino hacían el 0-2 en un duelo en el que la mayor posesión de los morañegos se veía contrarrestada por la fuerte presión de los leoneses. Recortó distancias (1-2) el Coyanza en el arranque de la segunda mitad, en la que Zanini supo aguantar el tipo bajo palos. Del 1-3 de Alvarito al 2-3.Pero nada más sacar del centro del campo Honorio ponía un gran balón a Garzón que le servía el gol a Sergio, que hacía el 2-4 definitivo.

Clasificación

Equipo Puntos

1 Tierra Castellana 41

2 Tierno Galván 39

3 Intersala Zamora 36

4 FSSalamanca 35

5 Cistierna 31

6 CDCoyanza 24

7 Alhambra Guijuelo 24

8 River Zamora 16

9 Venta de Baños 13

10 Atlético Bembibre 10

11 El Espinar Arlequín 9