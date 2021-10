La Liga Sénior 3x3 quiere ser una realidad

Se buscaba desde hacía tiempo y parece que por fin va a ser una realidad. La DelegaciónProvincial de Baloncesto trabaja en la puesta en marcha de una Liga Provincial Sénior 3x3 que arrancaría a finales de noviembre y que, tras los primeros contactos mantenidos por la delegación con los 'habituales' del baloncesto, tendría una gran acogida. «Poderla poner en marcha sería un auténtico pelotazo» no oculta RaúlÁlvarez, Delegado Provincial de Baloncesto en un momento en el que tiene razones de sobra para sonreír. Porque si este proyecto, perseguido desde hace tiempo y en el que se ha trabajado mucho, podría ver la luz, otra de las competiciones de la delegación,la Liga Provincial Mini, regresará en esta 2021-22 con mucha más fuerza. «Nos hemos sorprendido» reconoce ante una temporada en la que podrían alcanzarse la docena de equipos participantes.

Lo califica de «pelotazo» Raúl Álvarez el poder poner en marcha esa Liga Sénior 3x3 y no es para menos. Porque muchas veces se había hablado de ella en los últimos años pero nunca se había podido desarrollar. Y parece que esta vez sí será posible. «Hacer una liga 5x5 no es factible, no hay gente, pero en formato 3x3 sí». Y es donde está centrando sus esfuerzos en estos momentos la Delegación.

Aún no lo ha hecho oficial la DelegaciónProvincial de Baloncesto pero será cuestión de horas. Porque lo previsto es incluso abrir este mismo jueves las inscripciones a través de un enlace en la página web –www.fbcyl.es– de la Federación de Baloncesto de Castilla y León de Baloncesto. Y se llega a este punto tras haber contactado con los grupos que habitualmente juegan a este deporte «para ver si tenía aceptación. Y lo que nos han transmitido es muy bueno» señala Raúl en una toma de contacto que deberá tomar forma a partir de ahora «con un buen número de equipos inscritos –incluso dos de El Tiemblo y uno de Cardeñosa– en un formato de equipos mixtos con un máximo de cinco jugadores» comenta Raúl Álvarez ante una nueva competición que se disputaría los viernes en San Antonio entre las 21,00 y las 23,00 horas una vez termine la actividad de los Juegos Escolares.

Una competición «abierta a toda la provincia», que es donde Raúl Álvarez tiene muy claro que está el crecimiento del baloncesto abulense tanto en categorías superiores como inferiores. Sería una competición en la que los equipos jugarían cada quince días aunque si la cantidad de participantes alcanzan las previsiones habría partidos todas las semanas. Una competición que arrancaría la tercera semana de noviembre y que, ante el problema de instalaciones, podría desplazarse de ser necesario a ElFresno, Cardeñosa oMartiherrero.

«Este año vamos a dar un paso más»

La Delegación Provincial de Baloncesto no sólo sonríe por la más que posible puesta en marcha de la nueva Liga Provincial Sénior sino por la Liga Provincial Mini 2021-22. «Este año vamos a dar un paso más» comenta Raúl Álvarez. Después de un 2021 de pandemia en el que «la liga se puso en marcha con sólo 2 equipos para no caer en el olvido», esta temporada podrían ascender a 12. A los equipos del Óbila, Linko y Diocesanos se unen los de Las Nieves.En la provincia El Tiemblo,Las Navas y Arévalo parecen seguros. «Vamos a pasar de concentraciones mensuales o quincenales a jornadas toda las semanas».