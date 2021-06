Un centenar de jóvenes en el POEJ de Cruz Roja en Ávila

La evolución de jóvenes que ni estudian ni trabajan en España se mantiene en niveles muy elevados. Existen grandes dificultades en el acceso al empleo de las personas jóvenes, y cuando lo alcanzan suele estar marcado por la precariedad y temporalidad. Por este motivo, y con el objetivo de hacer frente al reto social que supone hacer frente a la situación laboral y las condiciones de vida de los jóvenes, Cruz Roja España ha puesto en marcha el Programa Operativo de Empleo Juvenil, que en Ávila, en dos años, ha atendido a un centenar de jóvenes.

“Una situación preocupante: Jóvenes que no estudian y no trabajan. Con la actual crisis, el 17,3% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudia ni trabaja, lo que supone un millón de jóvenes en España. Se rompe así la tendencia a la baja iniciada en 2013, cuando la tasa alcanzó su valor máximo (22,5%). De los jóvenes que no estudian ni trabajan, menos del 30% se encuentra cubierto por el sistema de Garantía Juvenil. Datos que reflejan una baja cobertura respecto de la media europea que se sitúa en el 38,9%”, indica Federico García, del área de Empleo de Cruz Roja.

Para hacer frente a esta situación, el Plan de Empleo de Cruz Roja, lanza la campaña ‘Somos GO, una generación de oportunidades’, con el fin de poner en valor el talento de miles de jóvenes y la implicación necesaria de miles de empresas que hacen posible, año tras año, experiencias formativas en entornos reales de trabajo y la contratación de jóvenes que se encuentran más alejados del mercado de trabajo.

“Nos dirigimos a personas jóvenes con muchas barreras de acceso al empleo, para que se activen y agarren las opciones formativas y laborales que Cruz Roja pone en marcha a través de las iniciativas #SomosGO. A otros jóvenes les ha funcionado, ¿Por qué no a ti? Nos dirigimos a las empresas, piezas clave, para contribuir a la generación de empleo abrir la puerta de entrada a una generación con ganas y preparada para trabajar”, apela Federico García.

“Si sumamos fuerzas, podemos contribuir a mejorar la empleabilidad de miles de jóvenes y sus oportunidades de empleo. Todas las generaciones tienen que tener una oportunidad, no podemos permitirnos dejar sin presente a todas las personas jóvenes que buscan participar en el mercado de trabajo y contribuir con ello al bienestar de toda la sociedad”, apunta el portavoz de Cruz Roja.

Ávila. Cruz Roja en Ávila, gracias al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) gestionado por el Plan de Empleo de la institución, dio respuesta en la primera convocatoria de dicho programa, desarrollado durante los años 2019 y 2020, a un total de 98 jóvenes: 52 mujeres y 46 hombres.

En el año 2020, el POEJ atendió a un total de 51 personas jóvenes, de las cuales 30 fueron mujeres y 21 hombres.

De estas personas, 36 jóvenes se cualificaron profesionalmente en las acciones formativas de capacitación de este programa. En aquel momento fue necesario salvar la complejidad provocada por la pandemia, algo que se logró reduciendo la brecha digital con recursos como tablets.

De los 51 jóvenes atendidos en el 2020 en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, 21 encontraron un empleo, lo que supone un 41 %. En total, fueron 13 mujeres y 8 hombres los que lograron incorporarse al mercado laboral, gracias a las 33 empresas que colaboraron con un total de 41 alianzas en formación y gestión de ofertas.

Plan de empleo- iniciativas de jóvenes. La campaña se enmarca en el Programa Operativo de Empleo juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y es el principal instrumento con el que cuenta el Gobierno de España para favorecer la inserción en el mercado laboral de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de un conjunto de medidas de formación, cualificaciones, fomento de la contratación y al autoempleo. Los jóvenes que participan del sistema de garantía juvenil son personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación.

En total, durante 2020, Cruz Roja mejoró la empleabilidad de más de 12.000 menores de 30 años a través de distintos programas e intervenciones. 6.000 se formaron en una ocupación y 5.000 de ellos encontraron un trabajo.

Todas estas intervenciones son posibles gracias a la colaboración de más de 2.300 empresas con las que se han establecido 9.300 alianzas con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes.