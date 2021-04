Tudanca denuncia que la Junta «desmantela la sanidad rural»

El secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca visitó en la mañana de ayer El Barco de Ávila donde se acercó el primer monumento de la localidad, el castillo de Valdecorneja, monumento para el que recientemente se ha aprobado una importante inversión a cargo del 1,5 por ciento Cultural, para hacerle visitable. En su intervención ante los medios advirtió que la batalla contra el coronavirus no está terminada y pidió que «tenemos que ser todavía más que nunca muy responsables en el cumplimiento de las restricción sanitarias para poder finalmente acabar con la pandemia y dedicarnos de nuevo a lo más importante, el desarrollo de nuestros pueblos, provincias y comarcas…»

El secretario general del PSOE en la Comunidad Autónoma reivindicó la necesidad urgente de recuperar la atención presencial de toda la red de la sanidad pública de Castilla y León, la reapertura de los consultorios médicos en el medio rural, «que no pueden depender del compromiso de los profesionales sanitarios de la voluntad y el compromiso de los alcaldes y alcaldesas y medio rural. Debería ser un derecho de los ciudadanos», dijo mientras afirmaba que «no puede ser que bajo la excusa de la pandemia el Gobierno del PP de la Junta de Castilla y León esté desmantelando la sanidad rural. No puede ser que los ciudadanos que viviendo en una ciudad no tengan los mismos derechos que los que viven en un pequeño municipio de de las zonas rurales. No puede ser que la atención a la pandemia esté limitando también el diagnóstico y la atención al resto de las patologías. En el ámbito sanitario esto está produciendo muchísimo dolor. La Junta de Castilla y León no solo ha cerrado toda la red sanitaria de nuestra comunidad sino que está incumpiendo su palabra y sus compromisos en el pacto por la reconstrucción, que firmo el Sr. Mañueco de su puño y letra hace ya seis meses, con la reapertura de los centros médicos en el medio rural, la recuperación de la atención presencial en toda la sanidad pública y lo están incumpliendo, perjudicando gravemente a los castellanos y leoneses».

Por otra parte, reclamó buenos servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales necesarios para fijar población en el medio rural. Pero recalcó que además de ello también son necesarias oportunidades para la creación de empleo. «Hace falta aprovechar todos esos recursos que son muchos los que tenemos en los municipios, medio ambiente, patrimonio, recursos naturales, para generar dinámicas que aprovechen el turismo y el patrimonio y creen empleo». Por eso recalcó que es muy buena noticia que, «gracias al esfuerzo del alcalde de El Barco, se haya podido conseguir esta ayuda, esta inversión para el castillo de El Barco de Ávila para darle un uso turístico, restaurarlo y protegerlo y con ello crear empleo. Creo que es un buen ejemplo de como hacer bien las cosas».

También destacó Tudanca un proyecto social de ayudas a los vecinos y vecinas mayores de El Barco de Ávila. «Esta iniciativa del Ayuntamiento va a permitir una ayuda social a la gente mayor que lo necesita porque está sola y está así por el abandono del territorio. El Ayuntamiento de El Barco de Ávila está teniendo la sensibilidad de dar unas ayudas para hacer sus gestiones ordinarias, dado que tampoco en materia de servicios sociales y atención a la dependencia, la Junta de Castilla y León está haciendo lo que puede y debe».

Residencias. Tudanca también dijo que se están planteando retomar el tema de la creación de la comisión de las residencias. «Haría falta una mayoría parlamentaria que ahora es posible, fruto de la pérdida de la mayoría del PP y Ciudadanos en las Cortes. Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por la Covid 19, sobre todo en lo que se refiere a nuestros mayores. No se les ha protegido de forma adecuada. Hemos sido la tercera comunidad autónoma con más fallecidos en las residencias de personas mayores, después solo de Madrid y Cataluña. Hemos pedido desde el inicio analizar qué es lo que pasó para que no vuelva a suceder. El modelo de atención residencial en esta comunidad autónoma ha fallado a los mayores. Esa responsabilidad descansa en haber privatizado practicamente todo sistema de atención de las residencia. Más de dos tercios de atención residenciales están en manos privadas. Están en manos de aquellos que, legítimamente, buscan hacer negocios con nuestros mayores. Eso hay que revertirlo e ir a un modelo más público y menores ratios, más inspecciones, dotar con más medios a las residencia. Espero que con esta perdida de mayoría esta comisión de investigación sea posible. Espero que el resto de los partidos se comprometan y podamos analizar bien qué sucedió y poner los medios para que no vuelva a suceder».

Jesús Caro, secretario general provincial del PSOE resaltó que es en pueblos como El Barco donde se está gestionando la pandemia, «donde día a día se solucionan los problemas de los ciudadanos. Lamentablemente en esta comunidad autónoma estamos abandonados del Gobierno autonómico. Estamos muy abandonados y tenemos la suerte de tener un gobierno de la nación, un gobierno que tiene claro, que el futuro de los pueblos tiene que ser una realidad y lo está demostrando con las ayudas, como es esta que recibirá El Barco de Ávila». Sostuvo que esta ayuda era «impensable que hasta ahora ningún municipio de la provincia se había podido aprovechar el 1,5 % cultural, en este caso casi 1,5 millones de euros. Esto era impensable hace años y sobre todo con un gobierno del Partido Popular, que nunca invirtió en patrimonio en los siete últimos años. Ni aquí ni en resto de pueblos. Por eso hoy más que nunca tenemos que agradecer ese eslabón, ese trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de la Nación». Dijo que «exigimos y necesitamos un cambio. Ganamos las elecciones y necesitamos gobernar esta comunidad autónoma para revertir esa situación lamentable que estamos viviendo en esta provincia, donde uno de cada cuatro municipios no tiene transporte con Ávila. Son pérdidas continuas de servicios en los municipios, suplidas muchas veces por el esfuerzo de los alcaldes y la población».

Por su parte el alcalde de El Barco de Ávila Víctor Morugij, recordó que ayer fue el día mundial de los monumentos. Indicó que van a rehabilitar su principal monumento gracias a la ayuda del Estado, de las ayudas al patrimonio del 1,5 por ciento. Reconoció que para ‘La España vacia’ en la que nos encontramos, proyectos como este son muy importantes para crear empleo, y rehabilitar un monumento y para vivir con el turismo. Comentó que en el momento actual están rehabilitando uno de los puentes que tuvo problemas con una riada y que «tenemos que abordar nosotros solos».