"La vida me está dando más de lo que jamás hubiera imaginado"

Vanesa Martín le dice Siete veces sí a la música y a la vida en su último disco, un trabajo realizado «sin pretensiones», en su casa, durante el confinamiento en el que hay mucha introspección y búsqueda de sensaciones que ha dado como resultado historias cantadas tan vitales como ella.



Este disco nació hace unos meses en las entrañas de su hogar en pleno confinamiento. ¿Qué pasó aquellos días para que surgiera tanta música y tanta poesía?

Yo creo que me agarré a la música más que nunca y con toda la incertidumbre, el miedo, la inestabilidad que estábamos viviendo y las emociones a flor de piel empecé a escribir un montón. Canciones, poemas, sonetos... También pinté y leí un montón, rescaté libros que tenía pendientes... Me nutrí mucho, disfruté mucho de mí, de mis perros y de mi casa. Fue la primera vez que disfruté de mi casa tanto tiempo seguido después de muchos años y así me fueron viniendo historias que me emocionaban, que me nacían de dentro. La verdad es que empecé a hacer el disco casi sin darme cuenta porque en mi calendario no estaba previsto hasta 2021.

La pandemia le ha robado un año de viajes, pero lo ha compensado con Siete veces sí.

En España me quedaron por hacer tres conciertos, luego la gira por Estados Unidos, que espero poder retomar el próximo año..., pero por otra parte me ha traído este disco maravilloso. Estoy feliz. Me encanta haberlo hecho desde mi casa, con calma absoluta, sin pretensiones, sin agobios y sin presión.

Cuénteme, ¿cómo empieza una llevando maquetas de puerta en puerta y acaba entrando en el círculo íntimo de referentes de la música como Joaquín Sabina?

Pues mira, la vida, que está siendo muy generosa conmigo. Me está dando más de lo que jamás hubiera imaginado.

Es que lo que has dicho es literal, yo iba de puerta en puerta con las maquetas. Me plantaba en la puerta de las discográficas y... jamás llegué a pensar que la música me iba a dar tanto y tan bonito. Me siento muy afortunada.

¿Cómo ve echando la vista atrás todos ese camino recorrido?

No me parece que haya pasado tanto tiempo. Lo tengo muy fresco. Muy reciente. Valoro mucho cada paso que he dado, todas las personas maravillosas que me he cruzado en mi camino, y al público que es el que me tiene aquí. Siento un respeto tremendo por el escenario y por la gente.

¿Y cómo le gustaría que fuera su futuro?

Lo primero que desearía es recuperar la normalidad... y luego seguir conquistando ciudades, corazones, atenciones y seguir creciendo. Me gustaría hacerme viejecita y ver que he tenido una carrera larga y mirar atrás y sentir que mereció la pena.

Además de componer temas para sus discos, lo hace para otras personas. ¿Se compone igual cuando se hace para uno mismo que cuando es para otros artistas?

Por norma general, no. Yo compongo generalmente para alguien que me lo pide, como por ejemplo Raphael, India Martínez, Pastora Soler, Rosario en su próximo disco... Quiero decir, que me tengo que sentir bien con esa persona, con su música, su voz, la capacidad interpretativa... Me parece tan bonito darles algo mío y ver cómo esa canción viaja a través del talento de esa otra persona...

¿Es más de vivir intensamente y explotar en las canciones o de imaginar con las vidas de otros?

Depende. Nos soy nada metódica para escribir y hay veces que necesito contar una historia biográfica, que no tiene por qué ser del presente, y otras veces descubres las historias en la vida de otros. Por ejemplo, Salto mortal está inspirada en la historia de Cisco García y su mujer Raquel Rostro o Despedida y cierre en dos desconocidos que vi desde mi hotel en Dublín. Eterno nace de una historia que me cuenta un amigo... pero, claro, luego yo le meto mi parte de interpretación. Lo que procuro es contar siempre historias.



Esta es la pregunta Perales. ¿Se arrepiente de haber dado alguna canción que luego se diera cuenta de que era buenísima, como el mítico Y quién es él, que él hizo para Julio Iglesias?

No, no me arrepiento, porque esas canciones no dejan de ser tuyas y las puedes cantar en cualquier momento. Pero es que hay canciones que nacen para la voz de otros. Por ejemplo, 90 minutos, una canción que hice para India Martínez, la gente me la pide en los conciertos y yo la canto e India y yo la cantamos juntas cuando la una o la otra se invita al escenario. Se ha creado algo muy bonito ahí.

¿Se traduce en las canciones la intimidad en la que se ha hecho este trabajo?

En estos temas hay mucha introspección, mucha búsqueda de sensaciones. Hay mucha aceptación de la realidad, de cómo soy y de lo que quiero. Hay mucha reflexión interna, sí.



¿Qué ha descubierto en ese viaje hacia dentro?

Creo que estoy bastante equilibrada. Obviamente hay cosas que no me gustan, pero estoy muy satisfecha de seguir manteniendo mi esencia. Creo que mis padres me han educado bien, con mucha armonía, felicidad y diálogo constante. Esto me ha hecho tener unos cimientos muy bien colocados.

Es un juego de palabras fácil, así que ¿Siete veces sí a qué?

Pues siete veces sí a la música, a la vida, a exprimir cada segundo como si fuera el último. Siete veces sí a no conformarme con aquello que no me hace feliz o sentir completa y siete veces sí a la maravillosa familia que tengo y a levantarme cada día con la energía que siento ahora y que ojalá me dure mucho tiempo.

Cuando leí ese Siete veces sí del título del disco el oído me pidió reescuchar Siete Crisantemos, de Joaquín Sabina. ¿Están relacionados su disco y la canción?

Por supuesto. Quería jugar con el siete porque es mi séptimo disco y tenía varias opciones en la cabeza, pero hablando con una amiga común que tenemos Joaquín y yo salió esa canción y al escuchar ese verso se me iluminó la cara. Claro, le pregunté a Sabina si me daba la frase y, por supuesto. Él es una de las personas más generosas que he conocido en mi vida.

Tiene que ser verdad porque es algo que todos los que le conocen destacan de él.

Lo es. Muchísimo. Es una persona muy generosa. Es inspirador. Le doy gracias a la vida, a los astros, al universo entero por su música, porque ha sido siempre una inspiración y, después, por tenerlo como amigo, como alguien de mi familia, prácticamente.

En el tema del maestro el verso anterior a siete veces sí, es siete veces no... ¿A qué?

A cualquier expresión que tenga que ver con la violencia, a las fronteras que pretenden levantarnos y al abuso. También siete veces no a la desigualdad. Me gustaría que todos tuviéramos las mismas oportunidades.

El disco se colocó nada más salir como número uno del Top 100 de los álbumes más vendidos por delate de Letter to you, de Bruce Springsteen. ¿Cómo se sintió?

Siento una enorme gratitud a mi gente, a mi público, que es el que hace que esto sea posible y que en tiempos tan difíciles me han respondido así. Parece un abrazo virtual inmenso.

A ver si le vamos a llamar a partir de ahora La jefa...

Ya hubo coñas con eso en la discográfica, ya... A mi me provoca mucho respeto porque también admiro mucho a Springsteen. Es que verme en el número uno me dio a la vez mucho pudor y alegría.



¿Es una persona tímida a la hora de recibir halagos?

Lo mío es una contradicción porque me da mucha vergüenza pero luego soy capaz de ponerme delante de la gente en los conciertos y sostenerlo bien, pero me bajo del escenario y, como la canción, me convierto en alguien tímido hasta que conozco.

Pues plantarse en el escenario delante de miles de personas tiene que imponer mucho...

Los días de concierto suelo estar muy sensible, también alegre o triste por momentos... Estás como muy removía, con mucha mezcla de sensaciones, pero sí que impone, es algo que me dicen hasta mis músicos cuando les invito a cantar conmigo o simplemente mis amigos a los que invito a ver el concierto entre bambalinas.

¿Qué consecuencias cree que va a tener el parón por la pandemia en la música? ¿Considera que se está tratando bien al sector de la cultura con las restricciones?

La cultura siempre se lleva la peor parte. El metro está abarrotado y los cines, los teatros y los conciertos cumplen con todas las medidas de seguridad, pero están cerrados. Entiendo que debe primar la seguridad, no entiendo las incongruencias. Es un momento muy complicado para todos, pero es que la cultura es una de las bases para que las personas estemos mejor, seamos más felices y mejores. La cultura te proyecta, te eleva, te despierta el intelecto.

La verdad es que hay muchos compañeros, muchos técnicos y músicos, que lo están pasando francamente mal. Tenemos que reinventarnos y resistir.

Además desde hace años ya los ingresos más importantes no son de la venta de discos, sino de los conciertos, ¿no?

Me atrevo a decirte que a mí lo que más me ha afectado es la proyección, los planes. He tenido que cancelar la gira por Estados Unidos, donde tenía pensado vivir un tiempo para ver el pulso de las ciudades sin prisa, sin nervios...

¿Y no le frustra saber ni cómo ni cuándo volverá toda esa vida?

Total. Veo la cantidad de negocios que están cerrados porque no pueden sostener una segunda ola y es estremecedor. Se me parte el corazón porque además no veo un sentido común político. Estamos cansados de tanta pelea política. Queremos más soluciones y sentido común de nuestros dirigentes.

¿Qué canción suya pondría en el Congreso para animar a ese sentido común?

Pues no lo sé, porque, sinceramente, no sé si quiero que se diviertan, que suden o qué... Mejor que la elijan ellos.

¿Qué siente cuando alguien le dice que le ha formado parte de la banda sonora de su vida?

Es precioso. Hay gente que me sigue desde el primer disco y han llegado a venir a los conciertos con niños que han tenido con mis canciones y me cuentan ‘¡mira! ¡mira lo que nos pasó después de tu concierto de Madrid’...

Acaba de soplar las velas de los 40. ¿Hay crisis existencial con el cambio de década?

Sinceramente, no lo llevo bien. ¡Es que no me siento representada por esta edad! Me siento exactamente igual que hace 10 años. Es más, estoy hasta mejor.

Ya lo dice Sabina... Lo bueno de los años es que curan heridas...

Eso es completamente cierto. De todas formas me siento muy afortunada con todo lo que tengo y con toda la gente que me rodea.