Acuerdo para la condena de un año de prisión por drogas

La Audiencia Provincial condenó este miércoles a C.F.C. a un año de prisión por un delito contra la salud pública conforme al artículo 368 del Código Penal, por sustancias que no causan un grave daño a la salud. La sentencia se produjo 'in voce' a cargo del presidente de la sala después de que la defensa y la fiscalía llegaran a un acuerdo de conformidad sobre la pena impuesta, evitando así la celebración del juicio previsto en la Audiencia Provincial, el cual iba a contar con el testimonio de la Guardia Civil. El Ministerio fiscal pedía para el acusado la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa económica acorde a las sustancias encontradas, mientras que la defensa se mostró disconforme con la acusación y pedía la libre absolución.

Tras el acuerdo alcanzado entre las dos partes, la fiscalía modificó su escrito de conclusiones provisionales y la Audiencia Provincial condenó a C.F.C. a un año de prisión por un delito contra la salud pública por sustancias que no causan un grave daño a la salud, a la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a una multa económica de 514,25 euros, sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de 15 días en el caso de impago. Además, la fiscalía y la defensa se mostraron partidarias de solicitar la suspensión condicional de la pena por entender que, según el artículo 80 del Código Penal, se cumplen los requisitos establecidos por no tener el acusado antecendentes penales, si bien la petición se resolverá con la redacción de la sentencia, según el explicó García Encinar. Las dos partes mostraron su intención de no recurrir, por lo que la sentencia es firme.

Según el escrito de acusación provisional, la cantidad de drogas que encontraron los agentes y atribuyen a C.F.C. eran 0,16 gramos netos de cocaína, 90,22 gramos netos de resina de cannabis, 1,35 gramos netos de resina de cannabis y 0,44 gramos netos de cannabis, todo ello con un valor en el mercado ilícito de unos 520 euros.