Tudanca censura que se ponga la educación al servicio del PP

El PSOE de Castilla y León cuestionó hoy la resolución de la Consejería de Educación relativa a la gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y cree que “se pone” a la Comunidad “al servicio” del líder del PP, Pablo Casado.

Así lo hicieron el secretario general autonómico, Luis Tudanca, y el portavoz socialista de Educación en las Cortes, Fernando Pablos, con mensajes a través de sus cuentas de Twiter en los que acusan al Partido Popular de poner a la Comunidad al servicio de Pablo Casado, también en la educación pública.

"En Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea, no los castellanos y leoneses", escribe Tudanca, quien consideró que la Junta es un "gobierno radical y sectario que no dialoga y no cumple".

"Ahora, poniendo la educación de nuestros hijos al servicio de la estrategia del PP", apostilló el líder socialista, después de que el Gobierno autonómico publicara con un mes de antelación la resolución de admisión, que establece el calendario de actuaciones a realizar por las familias, por los centros y por la Administración educativa.

También, Fernando Pablos valora así, a través de un mensaje en su cuenta de Twiter, la resolución que hoy publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en la que se establece que entre el 19 de marzo y el 6 de abril las familias deberán presentar las solicitudes de plaza en los centros educativos que prefieran.

Aunque la Consejería de Educación asegura, a través de una nota de prensa, que calendario similar al de cursos anteriores, el procurador socialista arremete contra PP y Cs a los que acusa de “poner a nuestra tierra al servicio de Pablo Casado”.

“El daño del tándem Igea-Mañueco a Castilla y León no conoce límites (ahora perjudicando gravemente a la Educación Pública)”, escribe en su cuenta en las redes sociales, en la que adjunta la resolución publicada en el Bocyl.