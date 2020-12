"La Justicia sigue siendo lenta"

Hace cinco años, Raquel Sánchez Estévez (Ávila, 1969) se convirtió en la primera mujer en ponerse al frente del Colegio Oficial de Abogados de Ávila tras ganar las elecciones a decana, una responsabilidad que le ha dado muchas alegrías, pero a la que también ha tenido que dedicar «mucho trabajo, esfuerzo y sacrificios» porque, al final, exige «privarte de mucho tiempo de tu familia, de tu ocio y de tu despacho también», nos cuenta, justo cuando ya está de retirada. Hace un par de días se celebraban elecciones y el órgano colegial de los letrados abulenses tiene ya nuevo decano. «Han sido cinco años muy intensos de los que hago un balance muy positivo, pero siempre tuve claro que mi mandato no iba a condicionarlo una reelección», de ahí que finalmente haya optado por no volver a presentarse y dejar paso a otros compañeros.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza sobre Ávila?

Mi ciudad, donde vivo y donde voy a seguir estando aunque en su día nunca pensé que acabaría viviendo aquí. Con 14 años salí de mi casa en El Barraco para venir a estudiar a Ávila, primero a un internado, después a casa de una señora, pero yo estaba deseando que llegaran los fines de semana para irme a mi pueblo. Y esa desvinculación con mi familia en aquellos años me creó una sensación de rechazo hacia Ávila pero que, con el tiempo, no solo se ha pasado sino que ahora mismo a mí me encanta esta ciudad. Todo tiene su momento.

¿Qué es lo que más le gusta de Ávila?

La cercanía, la tranquilidad.

¿Y lo que menos?

La sensación de inmovilismo que hay aquí, me gustaría que la gente fuera más activa en muchas cosas. A veces no entiendo cómo aceptamos todo porque sí y no reaccionamos a muchas cuestiones.

Un lugar para perderse …

El norte: Asturias, Galicia, ...

Un recuerdo de la infancia...

Mi padre.

El mayor cambio que necesita Ávila es...

Muchísimos. Me parece muy importante la conexión de la zona sur con la zona centro de la ciudad, que ahora mismo es muy mala, por eso creo que sería bueno establecer un sistema de escaleras mecánicas para dinamizar el centro tan maravilloso que tenemos.

Y Ávila tiene que mantener ...

La esencia de ciudad pequeña con todo lo que conlleva: la cercanía, la limpieza de sus calles, la esencia de ciudad acogedora en definitiva.

¿Un personaje abulense que le haya marcado?

La señora con la que conviví en aquellos años de estudiante. Ella acababa de quedarse viuda y, para afrontar esa soledad, decidió abrirnos las puertas de su casa a mi hermana, a otra chica y a mí. Al final llegó a ser parte de mi familia, como si fuera mi abuela. Se llamaba Teresa.

¿Qué le parece la ciudad hoy día?

Triste. Los locales cerrados, la gente desanimada, la incertidumbre de no tener una proyección de futuro, ...

¿Cómo ve Ávila en el futuro?

Me encantaría ver Ávila más dinámica. Voy a ser optimista y positiva: veo Ávila con mejores comunicaciones internas y externas, espero que se solucione el tema del ferrocarril, también el peaje, ...Eso permitiría ver una ciudad con la gente fluyendo porque Ávila tiene mucho potencial, quizá el problema es que la gente no se cree que esta ciudad sea una ciudad con posibilidades.

¿Qué puede aportar a la ciudad?

Creo que he aportado a mi profesión, indirectamente supongo influirá en lo que aportas a la ciudad. Lo que sí tengo es una vocación de servicio, digamos que estoy a disposición.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE DIARIO DE ÁVILA