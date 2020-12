Burgos Promesas, otro reto para el Diocesanos

Con victorias todo se lleva mejor, mucho más si los tres puntos se suman en un derbi, el primero de la historia, ante un Real Ávila hecho para la pelea por el ascenso pero que claudicó ante un Diocesanos con carácter. Y de un aspirante a otro. Así es el calendario del Colegios Diocesanos en este final de año y en el último sprint antes de que la primera parte del campeonato la cierren en enero ante la Arandina. Hasta ese momento, ya enero, los colegiales deberán medirse a la Segoviana, en la despedida del 2020, y al Burgos Promesas, al que visitan este sábado a partir de las 15,45 horas en una Ciudad Deportiva Castañares donde hacen sus cuentas para la fase de ascenso. El proyecto de Óscar Río está pensado para pelear por lo máximo, pero no han terminado de adquirir la regularidad que todo gran proyecto requiere. Tres empates (Arandina, Bupolsa y Real Burgos) en los últimos cuatro partidos despiertan cierto recelo. Un arma de doble filo en manos de un rival ante el que se presenta un Diocesanos que viaja con la tranquilidad de quien ha empezado a hacer los deberes en su campo, el Sancti Spíritu.

Será un partido distinto al vivido el pasado fin de semana, pero de nuevo enfrente un «equipazo». No tiene ninguna duda Somoza. «Creo que va a ser de los equipos que acaben entre los primeros. Aunque comenzara con algunas dudas van a tirar hacia arriba». Un duelo en el que tratar de equiparar las sensaciones con los resultados. «Creo que hemos hecho más merecimiento que los puntos que tenemos, pero cuando eso te pasa dos o tres días es que algo mal estaremos haciendo. En esta categoría los errores defensivos, de concentración, te penalizan» comenta el técnico. En Tercera no vas a generar todos los partidos las oportunidades que generabas en Regional, «se cuentan con los dedos de la mano y hay que aprovechar las oportunidades». Pide una mayor eficacia a los suyos el técnico abulense. «La clave es ser sólidos en defensa y acertar en las que tengamos».

No podrá contar con Fer, Moreta, Sergio y Dani. «Vamos cargados.La pretemporada, que no ha sido la habitual, ha hecho mella» comenta el técnico, que sabe que le aguarda un calendario complicado. «Equipos fuera de nuestro nivel, pero no debemos renunciar a nada, ser valientes y competirlos».

«Fueron tres puntos para tener confianza»

Los tres puntos ante el Real Ávila fueron importantes a todos los niveles. «Fueron tres puntos más, pero tres puntos que nos deben servir para tener confianza en lo que hacemos y lo que podemos hacer» señala José Alberto Fernández Somoza, entrenador del Colegios Diocesanos. Una victoria con la que los colegiales se demostraron a sí mismos que «podemos competir con equipos de la zona alta». Siempre ha mantenido el técnico abulense que salvo el partido ante el Numancia B los suyos «han competido en todos los partidos», aunque no siempre han acompañado los resultados. Ahora toca un calendario en el que competir al máximo nivel.