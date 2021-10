Un reparto más sostenible

Ducato cumple 40 años y lo celebra como líder del mercado, convirtiéndose en el vehículo comercial ligero más vendido en Europa en 2020. El nuevo Ducato no solo aspira a confirmar su papel de liderazgo, sino a mejorar para estar siempre listo para cualquier misión y satisfacer todas las necesidades de carga y movilidad de sus clientes.

Su aspecto sigue siendo dinámico y elegante ofreciendo unos nuevos faros con tecnología Full LED de alto rendimiento que no sólo tienen un aspecto moderno y tecnológico, sino que también proporcionan un 30% más de luminosidad que los faros halógenos clásicos. La renovación exterior también afecta a la gran parrilla y las nuevas placas protectoras, que se añaden al nuevo e icónico logo Fiat que destaca con orgullo la pertenencia a la marca italiana.

En cuanto al interior, se ha producido una verdadera revolución en la cabina, dirigida a mejorar la calidad de vida a bordo y la practicidad de uso. Ofrece Keyless Entry and Go para abrir y cerrar las puertas y arrancar el motor sin llave, el freno de estacionamiento eléctrico para disponer de un mayor espacio interior y facilitar los movimientos, el asiento del pasajero Eat and Work que se convierte en un cómodo espacio para trabajar o comer algo, el compartimento para recargar móviles de forma inalámbrica, las tomas dobles USB tipo A y C, la toma de corriente de alta tensión de 230 V y el parabrisas térmico con resistencias eléctricas internas para descongelar la luna. El diseño interior está adornado con un cuadro de instrumentos y un volante rediseñados, junto con una nueva palanca de cambios y controles automáticos de aire acondicionado.

Los asientos con un aspecto más moderno y un nuevo acolchado ofrecen más espacio y confort, la nueva dirección asistida eléctrica en toda la gama se vuelve más precisa y manejable en todas las condiciones de marcha y de carga.

El Ducato renueva completamente la gama de motores que se articula en cuatro niveles de potencia y dos tipos de cambios, manual de 6 velocidades disponible para los modelos de 120, 140, 160 y 180 caballos, y automático de 9 velocidades, disponible en los niveles de potencia de 140, 160 y 180 CV. También es nuevo el cambio manual de 6 velocidades para las potencias de 120 y 140 CV que garantiza una mejor fluidez al cambiar de marcha.

Mientras tanto, con baterías de 47 kWh, el E-Ducato puede recorrer hasta 170 km en el ciclo WLTP y hasta 235 km en el ciclo urbano. Además, no se tarda más de media hora en cargar lo suficiente las baterías para recorrer 100 km.

El E-Ducato también ofrece el selector del modo de conducción que, en la posición Normal, asegura un óptimo equilibrio entre prestaciones y costes, o se puede configurar en modo Eco para ahorrar energía.

A todo esto cabe sumar que, como en cualquier eléctrico, los costes de mantenimiento son aproximadamente un 40% más bajos que los de un vehículo con motor convencional, ya que no hay apenas piezas mecánicas ni de desgaste.