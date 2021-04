«Verte con los mejores te da confianza»

La quinta plaza en la Clássica Comunitat Valenciana 1969 con la que se abría la temporada 2021 para David González (25 años) marcó el camino. «Creo que este año puede ser bonito» se dijo entonces el ciclista de Fontiveros. Y de momento así lo está siendo para el abulense, con las maletas ya preparadas para un interesante periplo en los próximos días por Portugal, con la Clásica Arrabida y la Vuelta al Algarve, así como la posterior Vuelta a Hungría. Y lo hace con el buen «puntito de forma» con el que acabó la reciente Vuelta a Turquía. «Acabé muy fuerte» tanto física como mentalmente. «Espero que encadenando estas competiciones consiga un buen estado de forma y poder disputarlas». La ambición por conseguir su primera etapa como profesional sigue muy vigente en la mente del ciclista del Caja Rural Seguros RGA este año.

Está siendo un 2021 con buen sabor de boca y buenas sensaciones para David González en estos primeros meses. Lo abrió con la quinta posición en la Clássica Comunitat Valenciana. «Entonces me dije que podía ser un año bonito. Soy un ciclista al que le cuesta coger el ritmo de competición y a medida que he ido cogiendo ritmo de competición he podido estar disputando con los mejores del mundo» como se le pudo ver en su última carrera, en la Vuelta a Turquía. Pero antes de todo ello el calendario le llevó por el GP La Marseillese, la Clásica de Almería, la Clásica Per Sempre Alfredo, el Gran Premio Cholet – París Le Loire o la Clásica Roue Tourangelle. Ha sido una temporada en la que el corredor de Fontiveros ha ido de menos a más. Por ello es optimista y realista a partes iguales. «Ganar es difícil, pero verme ahí, con los mejores del mundo, me da mucha confianza». Comenzó la pretemporada con ganas, en Benidorm, donde estuvo entrenando tanto en solitario como poco después con sus compañeros en la que era la primera concentración de los navarros. Sin embargo «es la competición la que te da ese punto extra que no te dan los entrenamientos y soy un tipo de corredor que necesito eso.Con los días de carreras me voy encontrando mejor. Es verdad que aún no he podido hacer un top-5 ni disputar un sprint de tú a tú pero a los finales de carrera he llegado muy bien. Es muy complicado enfrentarte a gente como Mark Cavendish o Greippel».

Es su tercer año como profesional, todos ellos en las filas del Caja Rural Seguros RGA, al que llegó desde el equipo amateur. «En el equipo confían en mi y por cómo me estoy viendo en carrera creo que puedo dar ese pasito. Este año sería un buen año para que llegara esa victoria» que tanto ansía y que tanto busca. Ya lo decía el pasado mes de enero cuando la temporada empezaba a perfilar su calendario. «Quiero volver a levantar los brazos en la línea de meta». Hasta en cinco ocasiones lo hizo en 2018 en el que fue su último año como amateur. «Cada carrera somos 200 corredores y los 200 buscamos lo mismo. No es fácil. Es un reto difícil pero hay que ser ambicioso. Estamos aquí para eso».

Aún queda mucho para que llegue el momento, pero la Vuelta a España 2021, a la que el Caja Rural Seguros RGA se encuentra invitado, es sin duda alguna el punto de atención del de Fontiveros, que tiene ganas de debutar en ella. «De los tres años que llevo como profesional es el año que más factible lo veo. Creo que es una Vuelta a España que tiene un perfil que se adapta muy bien a mi, con llegadas al sprint. Intentaré hacerlo lo mejor posible y que sea mi primera gran vuelta».