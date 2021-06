"Cospedal no tiene nada que ver con mi responsabilidad en el PP"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha eludido este jueves comentar la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen porque se trata de una cuestión que, en su opinión, "nada tiene que ver" con su responsabilidad como presidente del PP.

Casado se ha referido así en Ceuta, ciudad que visita hoy por la crisis migratoria, al ser preguntado por la imputación de Cospedal y cómo podía afectar a la imagen del partido, preguntas de los informadores que han provocado algunos abucheos de las personas presentes en la comparecencia de prensa, hecha en plena calle.

"Estoy bastante de acuerdo con estas personas -en relación a los ceutíes que protestaban por la pregunta- ya que hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar", ha respondido Casado.

A juicio del líder del PP, "son cuestiones que nada tienen que ver" con su responsabilidad como presidente del PP y "mucho menos" con las preocupaciones que tienen ahora los españoles.

Preguntado si los estatutos del PP obligan a abrir expediente informativo a los militantes imputados, Casado se ha limitado a subrayar su "compromiso" con los valores "que representa el PP en su servicio público" y a hablar de lo que le corresponde valorar "y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información", ha insistido.

A raíz de los abucheos sufridos por los informadores durante la comparecencia de prensa en Ceuta, fuentes de la dirección del PP han aclarado que "en ningún caso se trataba de un mitin" por lo que el público que haya podido presenciar la rueda eran ciudadanos "que se han parado espontáneamente".

"Por lo tanto, las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones de ambos presidentes", han subrayado las fuentes.