Quiñones critica el "oportunismo" con la muerte de la osa

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó hoy el "oportunismo demagógico de determinadas entidades ecologistas que no buscan el interés general, sino obtener polémica y aprovechar determinadas circunstancias para embarrar el debate ecologista", tras la muerte de una osa en una cacería autorizada en la Montaña Palentina. Aseguró que estas acciones "no les van a distraer de su camino, que es recto y claro".

Señaló que la postura de la Junta es "muy clara", ya que ha recogido la información necesaria, por parte del personal público, y se ha puesto en manos de la Fiscalía, además de personarse en el procedimiento penal que se abre para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Postura "más clara en la exigencia de responsabilidad no hay", añadió.

Suárez-Quiñones afirmó que las batidas de jabalíes son "imprescindibles en el medio rural, ya que hay una evidente sobrepoblación que pone en riesgo la salud del resto de animales y la humana". Y es que, recalcó que dicha sobrepoblación "ponen en peligro especies más débiles y vulnerables, así como otros hábitats".

"Parece mentira que los que se llaman conservacionistas se queden en una especie de 'sketch' para sus intereses no claros, pero no defiendan el conservacionismo, el cual es el equilibrio de todas las especies. Si ellos quieren que Castilla y León esté poblada de jabalíes que destruyan cultivos, flora y fauna, desde luego, no lo van a conseguir", apuntó.

De esa forma, aclaró que "se va a seguir trabajando, a través de la caza regulada y sostenible, para rebajar la población de esas especies silvestres sobrepobladas", ya que, en la zona palentina donde ha ocurrido el suceso de la muerte de la osa, por el "comportamiento individual de una persona que será valorado por la Justicia, siempre se han llevado a cabo batidas, y se seguirán haciendo por la consiguiente sobrepoblación de jabalí", recordó.

Además, subrayó que hay unos protocolos "estrictos" que tratan de determinar que en esas zonas oseras no haya problemas con el oso. El sistema de protección "es garantista, al trabajar de manera conjunta con Cantabria o Asturias y otras asociaciones para que esta especie tenga un estado favorable de protección y conservación", apostilló el consejero de Medio Ambiente.